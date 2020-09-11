Сергей Зверев о трендах осенью 2020: "От коротких курточек и меховых жилетов лучше отказаться"

Сергей Зверев считает, что в 2020-м накаченные губы — антитренд. Мода на «искусственную» внешность — в прошлом.

Мода быстротечна: вчерашние стильные джинсы внезапно перестают быть трендом, а нарощенные ресницы сегодня выглядят вульгарно

Король гламура рассказал, от каких вещей стоит избавиться в новом модном сезоне.

Мода быстротечна: вчерашние стильные джинсы внезапно перестают быть трендом, а нарощенные ресницы сегодня выглядят вульгарно. Что лучше не носить осеню 2020 года рассказал суперзвезда Сергей Зверев.

Верхняя одежда

Первым делом икона стиля обратил внимание на меховые жилеты, которые совсем недавно были на пике популярности среди модниц. Девушки радовались — до чего удобно водить в них автомобиль и как хорошо они греют осенью. Однако главным достоинством таких шубок считался дизайн.

Сергей Зверев, Звездный стилист — Эти жилеты сейчас — антитренд. Может быть, они и удобные, может быть, и комфортные, может, и водить удобно машину. Но этот меховой жилет «гусеница» — какое-то больное воображение людей, которые занимаются изделиями из меха. В такой вещи скрыты все очертания фигуры, что женской, что мужской. Конечно, фигура непривлекательна в таком жилете. Слава богу такой жилет «гусеница» продержался в тренде недолго и, видимо, женщины, которые со вкусом, они отказались от него в первую очередь.

По словам Сергея Зверева, дизайнеры с мировым именем уже отказались от подобных изделий. Очевидно, что меховая жилетка выглядит несуразно даже в сочетании с аккуратными туфлями-лодочками. Носить ее Сергей Зверев советует разве что на даче, пока никто не видит.

Хуже всего, по мнению Короля гламура, меховая жилетка смотрится с отличающимися по стилю уггами и обтягивающей шапочкой. Последняя, как считает Сергей Зверев, одинаково не подходит ни женщинам, ни мужчинам.

Кроме этого, король гламура резко осудил пальто чуть ниже колена с меховым воротником, с оторочками на манжетах и декором накладных карманов. Сегодня такое изделие уже вышло из моды из-за вычурности.

Сергей Зверев, Звездный стилист — [Такой] внешний вид ассоциируется с желанием показать все самое лучшее миру. Все, что есть в гардеробе на данный момент. Если есть в гардеробе такое пальто, надо его отложить в самый дальний угол.

Сергей Зверев призвал отказаться от коротких курточек. Стилист считает, что носить такую одежду осенью 2020-го не только не модно, но и опасно для здоровья. Из-под таких курточек нередко выглядывает нижнее белье, видимость которого в 2020 году считается дурновкусием.

По словам суперзвезды, сегодня в моде — свободный крой. Тем, кому окажется сложно расстаться с короткой верхней одеждой, Зверев рекомендует обратить внимание на пуховики и дубленки в стиле «авиатор» и бомберы. Король гламура отметил, что изделие должно быть изготовлено из натуральных материалов.

Сергей Зверев, Звездный стилист — Вышел из моды цветной контрастный мех, когда на капюшоне цветные контрастные меха кричащие. Сейчас такая одежда считается безвкусной.

Сергей Зверев советует заменить вещи с ярких контрастным мехом на парку из коттоновой или водоотталкивающей ткани с простыми деталями, свободным капюшоном, большими накладными карманами, «тракторной» молнией.

Досталось и полюбившемся миллионам женщин пуховикам-«одеялам». По словам суперзвезды, мода на них пошла благодаря Рианне. Однако в действительности изделие скрывает фигуру женщины и делает ее менее привлекательной. По мнению Сергея Зверева, пуховик-«одеяло» можно заменить на стеганое пальто, удлиненную куртку или безразмерный пуховик.

Повседневный стиль

Неожиданно для многих перестали быть модными джинсы skinny.

Сергей Зверев, Звездный стилист — Не у многих хорошая фигура, не у многих классные ноги. Что у женщин взять, что у мужчин. Эти skinny очень были популярны, сейчас это антитренд. Обтягивающие брюки — один из главных антитрендов осени. В моде — мешковатость.

По словам Сергея Зверева, на пике моды сегодня штаны «бананы». При правильном подборе размера и модели, изделие лучшим образом подчеркнет фигуру девушки. Даже свободные джинсы отлично сочетаются с высокими сапогами, балетками и даже кедами.

Из нежетальных кофточек Сергей Зверев отметил тонкий кардиган. Суперзвезда смело отнес его к антитрендам.

Прическа и маникюр

Сергей Зверев считает, что в 2020-м накаченные губы — антитренд. Мода на «искусственную» внешность — в прошлом.

Сергей Зверев, Звездный стилист — Очень большой бизнес был, прошлый, позапрошлый год, что-то накачать, что-то увеличить. А сейчас большой бизнес, больше в сто раз, чем тот, это убрать и удалить.

Под удар попали не только накаченные губы, но и татуаж бровей. Король гламура считает, что сделать качественный татуаж может только художник. Работа мастера требует много времени. Помимо всего прочего, Сергей Зверев отнес к антитрендам африканские косички и пышные ресницы. Последние, по заявлению стилиста, негативно сказываются на здоровье собственных ресниц и уже вышли из моды.

То же самое, по словам Сергея Зверева, происходит с ногтями из-за наращивания. Суперзвезда вспомнил артистов зарубежного шоу-бизнеса, которые любят похвастаться длинными разукрашенными ногтями.

Сергей Зверев, Звездный стилист — Не делайте это ошибку, потому что свои ногти уничтожаются просто полностью. Уничтожается ногтевая прослойка. Не допустите эту ошибку! Вы всегда будете выглядеть достойно, если у вас ухоженные — просто ухоженные — руки и просто классический маникюр.

В число антитрендов попал пирсинг в сосках и пупке. По словам суперзвезды, многие не знают о вреде прокалываний в этих местах у женщин. В то же время в них, по мнению Сергея Зверева, расположены жизненно важные точки, повреждение которых влияет на здоровье будущих детей.

Источник: 5-tv.ru