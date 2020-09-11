Алсу показала свою 14-летнюю дочь-красавицу

Сафина Абрамова — первенец певицы Алсу

8 сентября — особенный день для известной российской певицы Алсу. У ее старшей дочери день рождения. Как артистка поздравила дочь с днем рождения, смотрите в нашем материале.

Сафина Абрамова — первенец певицы Алсу. Девочка появилась на свет 14 лет назад в семье артистки и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.

В честь праздника старшей дочери, Алсу поделилась фото наследницы и оставила трогательные пожелания.

Многие отмечают, как сильно повзрослела Сафина. Следующие строки знаменитая мама посвятила имениннице:

Ровно 14 лет назад, в 6.40 утра, на свет появилась моя нежная, добрая девочка — моя доченька Сафина. Сегодня уже прекрасная девушка, и порой даже не верится, что это мой ребенок! Когда успела так вырасти и повзрослеть? Будь счастлива, доченька. Ты скромная, умная, трудолюбивая и уже такая мудрая и глубокая. Это настоящее счастье — быть твоей мамой. Пусть все твои заветные мечты обязательно сбудутся!

Многочисленная армия поклонников певицы присоединяется к поздравлениям.

Напомним, у Алсу и Яна Абрамова подрастает трое детей: старшая Сафина, средняя Микелла, которую знают по шоу "Голос. Дети", а также младший сын Рафаэль, лицо которого публика пока что не видела.

Источник: hochu.ua