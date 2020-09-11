В чем ваш секрет счастья? Подробный ответ каждому знаку зодиака

В чём состоит секрет счастья и риторический и вполне практический. Вы знаете, как стать счастливым? Или вы ждёте, когда счастье само найдёт вас? Гороскоп раскроет ваш секрет счастья.

Ваш астрологический знак всегда скрывает секрет, который, если вы сумеете его применить, сделает вас счастливым человеком

Мы предлагаем вам объективный и беспристрастный ответ на этот глобальный вопрос. Корень его заключается в основательной «привязке» судьбы человека к положению планет и звёзд в момент его появления на свет. Наш гороскоп действительно может во многом прояснить эту проблему. И, как следствие, способен раскрыть секрет счастья для каждого из нас.

Итак, мы утверждаем, что основывать путь к личному счастью нужно именно на своём зодиакальном гороскопе. Главное, чтобы он представлял собой всестороннюю картину вашего положения дел и грядущих перспектив. Гороскоп, который вы видите сейчас перед собой, как раз такой. Он позволит вам сориентироваться во всех значимых для вас сторонах жизни и подкорректировать их (если необходимо), чтобы встать на тот самый – правильный и нужный – путь ко всяческому благоденствию.

Овен

Как говорится в известной пословице, человека красят не слова, а поступки. Мы ничего не стоим, если бездействуем, так же как существование материи немыслимо без энергии. История помнит лишь тех женщин и мужчин, которые прославились своими деяниями. А значит, действие – это нечто, что в любом случае заслуживает уважения, а не презрения.

Однако действие, чтобы быть хорошим и достойным уважения, должно служить благородной цели, но оно не должно отнимать у нас каждый момент нашей жизни. Овен, который нуждается в действии для поиска себя и самореализации, в общем и целом лишен мелочных амбиций, с чем может себя поздравить. Он может оставить свой след в истории, если начнет посвящать себя великим и благородным целям.

Также для Овна важно останавливаться время от времени, чтобы проверить, в правильном ли направлении он двигается. Размышления, даже медитация – это тоже очень важное действие. Сбиться с дороги на пути к цели - это одно из бедствий, которые грозят Овну постоянно. Сколько Овнов, забыв проверить верность направления, в котором двигаются, сбились с пути.

Динамичность Овна сравнима с мощью потока, который может быть в высшей степени полезным или нести разрушение, если ему недостает мастерства.

Телец

Напряжение – главнейший враг Тельцов. Телец держит себя слишком серьезно, он предъявляет к себе очень большие требования. Но идеальных людей не бывает и лучший совет, который можно ему дать, это научиться относиться к своим промахам и недостаткам с иронией.

Иногда Телец осознает свои недостатки, но вместо того, чтобы посмеяться над собой, он злится. Но не окажется ли, что человек, который отказывается принять себя таким, какой он есть, постоянно ища средства превзойти самого себя, будет так же нелеп, как лягушка, которая разрывается кваканьем в попытке быть такой же страшной, как бык?

У Тельцов есть тенденция относиться ко всему слишком серьезно, что приводит к лишним стрессам. А как известно, нервные клетки не восстанавливаются. Обстановку можно разрядить с помощью смеха. «Человек отличается от всех других созданий способностью смеяться» (Джозеф Аддисон).

Еще одно хорошее высказывание: «Взрослым вы становитесь в тот день, когда впервые по-настоящему посмеялись над самим собой!» (Этель Барримор). Телец прячется за своей работой, чтобы избавиться от чувства незащищенности, но это чувство - не что иное, как следствие недостатка гибкости.

Телец будет чувствовать себя в безопасности, только когда научится адаптироваться к безостановочным трансформациям вселенной и к ее непрестанно меняющимся требованиям.

Близнецы

Близнецов очень сильно занимает вопрос, как обеспечить себя, причем не только в настоящий момент, но и в будущем. Эта особенность порою отталкивает людей.

Конечно, личное обаяние Близнецов на первых порах оказывает положительное влияние на окружающих, но со временем они начинают понимать, что это лишь видимость, за которой скрывается не очень приятный характер. Близнецы, доверяйте жизни и перестаньте бояться лишений. Как говорит вьетнамская пословица: «Если небо создало слона, оно же создало и траву».

Евангелие также дает вам похожий совет: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут? Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мф. VI, 28-29). Близнецам нужно совершать постоянные усилия, чтобы вылезти из своего панциря. Для того, чтобы жизнь приносила удовольствие, не следует относиться к ней как к финансовой операции.

Думайте не только о себе, но и о том, как сделать мир лучше. Нужно мыслить не столько о том, как получить, сколько о том, как дать. Так что, Близнецы, ищите способы доставить другим удовольствие, не ища при этом своей собственной выгоды.

Попробуйте стать волонтером в благотворительной организации, отправляйте регулярно поздравительные открытки своим друзьям и знакомым по случаю праздника или их дня рождения, сердечно поздравляйте тех, кто добился успеха, и проявляйте сочувствие к тем, у кого случилась беда, и т.д. Такая деятельность может сделать и вашу собственную жизнь более счастливой.

У Близнецов есть множество способов узнать, что такое счастье. Не стоит позволять ускользнуть даже одной!

Рак

Жизнь станет безоблачной, а счастье будет постоянным спутником, если Рак научится эффективно бороться с собственной чрезмерной деликатностью и вежливостью. Доброта – это роскошь, которой имеют право пользоваться лишь те, кто этого заслуживает. Но мир таков, какой он есть, иными словами, он полон мошенников.

Марк Аврелий говорил: «Сегодня я встречу людей, которые слишком много говорят, людей, сосредоточенных на самих себе, эгоистичных и неблагодарных. Но меня это не удивляет и не беспокоит, поскольку я не мог бы представить себе мир без таких людей».

Постарайтесь смотреть на жизнь так же. Если бы все люди на земле был бы такими же, как Раки, жизнь была бы гораздо более простой и приятной. К сожалению, в данный момент это не так. Неизменная вежливость и безграничная щедрость тоже могут быть недостатком, так как мы часто встречаем нечестных людей, а их существование как раз-таки держится на тех, кто им верит.

Как точно сказал французский писатель Ларошфуко: «Неблагодарных гораздо меньше, чем полагают, ибо щедрых значительно меньше, чем думают». Совет не менее категоричный: «Тот, кто легко прощает, напрашивается на то, чтобы его снова обидели». Наш долг по отношению к нам самим и к обществу - быть более строгими по отношению к большей части социума.

Нет никакой доблести в том, чтобы позволять себя безжалостно эксплуатировать мерзавцам и пройдохам, и переносить страдания, которые можно было бы предвидеть и предотвратить. Невинность и наивность восхитительны, когда ими обладают дети, ведь те находятся под протекцией и опекой родителей. Но когда речь идет о взрослых людях, независимых и несущих ответственность, эти качества могут стать недостатком.

Лев

«Наслаждайтесь жизнью». Для Льва будет полезным принять этот совет Эпикура, считавшего, что жизнь создана для того, чтобы получать от нее удовольствие. Счастье исходит от удовлетворения самим собой, а вовсе не от положительной оценки окружающих.

Жить для самих себя - вот есть мудрость. К чему, в конце концов, привлекать к себе взгляды окружающих? Если Лев хочет пойти в театр, он должен платить как все, почему же тогда он должен тратить всю энергию на то, чтобы давать бесплатный спектакль другим?

«Только тщеславие является причиной желания всегда быть в центре внимания» (Ван Минь). Добиваться все время внимания окружающих – хороший способ скомпрометировать себя. Настоящий шарм присущ сдержанным людям. Человек, уверенный в своих достоинствах, не нуждается в том, чтобы они были замечены и оценены окружающими.

Почему, несмотря на неустанное желание привлечь к себе внимание, большинству Львов свойственна застенчивость? Ответ прост: потому что вместо того, чтобы быть самими собой, они заняты тем, что ломают себе голову по поводу того, какой эффект производят. Дорогие

Львы, перестаньте каждую минуту беспокоиться о том, как реагируют на ваши действия окружающие, и ваша застенчивость начнет исчезать.

Дева

Ничто не говорит о том, что Девы заслуживают судьбы иной, чем у большинства людей. Напротив, все признаки заставляют поверить в то, что у них все как у других людей, а это значит, что им уготованы как радости, так и горести, ведь и то и другое свойственно жизни человека. Если они страдают, то лишь по той причине, что имеют искаженные представления о своей судьбе.

«Я заслуживаю лучшего», - говорят они себе, но никогда не пытаются объяснить, почему это так. Таким образом, Девы будут чувствовать себя счастливыми, если снизят планку и примут ту долю, которую им приготовила судьба. «Человек, довольный своей судьбой, не знает несчастий», говорил Лао Цзы. Лучший способ чувствовать себя несчастной - это заниматься только самой собой.

Для того, чтобы обрести счастье, нужно вылезти из своего тесного мирка и интересоваться вещами, расположенными вне границ нашего эго. Посмотрите на тех, кто посвящает себя великим делам или на тех, кто работает ради блага других. Как они довольны и счастливы! Конечно, весь мир не может ринуться на помощь африканцам, больным СПИДом. Но каждый может сделать свой вклад в зависимости от обстоятельств и своих возможностей, и тем самым улучшить уровень жизни человечества и способствовать братским отношениям народов.

Всегда есть множество дел для людей, которые искренне желают выбраться из своего панциря и вдохнуть свежий воздух альтруизма. Духовная окостенелость, вот что угрожает Девам. Нужно активно и отважно искать способы бороться с этой тенденцией. Человек, который цепляется за свои привычки, рискует остаться в стороне от всего прекрасного, что дарит жизнь.

Используйте любую возможность для того, чтобы увидеть, попробовать что-то новое. Совершайте вещи, которые лежат за рамками привычного. Читайте авторов, чьи идеи не совпадают с вашими, попробуйте понять их точку зрения или, наоборот, опровергнуть. Действуя подобным образом, вы откроете для себя многочисленные источники удовлетворения и радости, о которых вы раньше даже не подозревали.

Это своеобразная гимнастика, необходимая для сохранения живости вашего ума и даже духовных качеств, так же как физические упражнения необходимы для правильного функционирования организма.

Весы

«Не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». Эта пословица существует, пожалуй, на всех языках мира. А это говорит о том, что все человечество знает, насколько необходимо делать вещи в тот момент, когда их надо сделать, а не позже.

Промедление – это бедствие, однако Весы подвержены этому более, чем другие знаки зодиака. Весы должны создавать для себя строгие условия, которые не предусматривают никаких отступлений. Нужно незамедлительно приниматься за те дела, которые полагается сделать. Вы должны ответить на письмо? В таком случае нужно ответить сразу, до того, как отправиться на встречу с приятелями в ближайшее бистро. Хотите выучить иностранный язык? Тогда следует начинать прямо сейчас, урезав время, которое обычно тратится на разговоры по телефону и просмотр телевизионных передач.

Конечно, не так просто следовать этому правилу, но со временем это войдет в привычку. Когда вы принимаетесь за дело своевременно, то часто обнаруживаете, что это делать легко, когда же вы делаете что-то с опозданием, то нервничаете, и работа вам дается с трудом. Так что начинайте прямо сейчас. Как говорится «лиха беда - начало», или «начать – значит сделать уже полдела».

Промедление особенно губительно, когда речь идет о том, жить ли сейчас или откладывать все на потом. «Мы никогда не живем настоящим, все только предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно ушло слишком рано. Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадлежащем, пренебрегая тем единственным, которое нам дано». Марциал высмеивал тех, кто живет завтрашним днем: «Завтра, как говоришь, поживешь ты, Постум, все завтра, завтра-то это когда ж, Постум, наступит, скажи? … И сегодня-то поздно жить, Постум: Истинно мудр только тот, кто пожил вчера.» «Сердцу не прикажешь».

Весам следует это помнить. Если они абсолютно честны сами с собой, то должны признаться себе, что неудачные любовные отношения – это не фатальность. Очень тяжело победить свое сердце, это правда, но это возможно, если призвать на помощь всю свою волю и энергию. «Самая большая победа – это победа над своим сердцем» (Фонтейн).

Скорпион

Самое время сказать, что скорпион вооружен достаточным количеством положительных качеств, чтобы отвоевать тот кусочек счастья, который он заслужил. Один только энтузиазм чего стоит! Как говорил Эмерсон: «Никакие великие свершения не имеют возможности реализоваться, если делаются без энтузиазма».

Скорпион должен в первую очередь помнить об абсолютной бесполезности хвастовства. «Хотите, чтобы о вас хорошо говорили, — не говорите о себе хорошего», - рассудительно советовал Паскаль. «Кто постоянно похваляется каким-либо своим качеством, тот признает тем самым, что он им вовсе не обладает». (А. Шопенгауэр)

Скорпиону следует перестать витать в облаках. «Некоторая степень зрелости просто необходима для того, чтобы быть счастливым» (Ван Мин). Волшебные сказки хороши для детей, но вовсе не для взрослых, ведь те должны быть сознательными и ответственными. Конечно, фантазии более прекрасны, чем реальность, но они не могут нам помочь наладить жизнь, они лишь дают временное удовлетворение, которое быстро исчезает, стоит посмотреть реальности в лицо. Поэтому нужно принять реальность и искать способы сделать ее лучше.

Меньше иллюзий – меньше разочарования. Фантазии могут забрать всю нашу энергию, которую следовало бы потратить на то, чтобы решать реальные проблемы, которые подбрасывает нам жизнь. Чтобы избежать бесполезных столкновений, Скорпион должен десять раз подумать, прежде чем сказать что-либо. «Слово - не воробей, вылетит – не поймаешь», - гласит известная пословица. Скорпион часто жалеет об отсутствии сдержанности, ведь в результате у него появляются проблемы.

Скорпион должен напоминать себе о том, что есть тысяча способов сказать одно и то же, и что в его интересах выбрать более приятное выражение, чтобы не стать живым воплощением фразы «язык мой – враг мой». Здоровье у Скорпиона не железное, но он наделен большим количеством энергии и выносливостью. Ресурсы его тела велики, однако он склонен злоупотреблять этим, считая, что расплаты не будет. Если однажды его здоровье подорвется, он будет очень удивлен и возмущен. Поэтому никогда не лишне напомнить Скорпиону, что резервы человеческого тела не являются неисчерпаемыми.

Он должен научиться чувствовать, где пролегают границы, и перезарядить свои батарейки прежде, чем они окончательно истощатся. Не следует пренебрегать ощущением переутомления, так как у Скорпиона это является знаком серьезной болезни, и невнимательность к себе в этом случае может иметь катастрофические последствия.

Среди болезней, которые могут беспокоить Скорпиона, вероятнее всего появление невралгии. В связи с тем, что боли при невралгии могут служить симптомами самых разных болезней, ее тяжело обнаружить. Поэтому важно, чтобы обследование проводилось высококвалифицированными специалистами. Кроме этого, с возрастом Скорпиону может грозить смещение позвоночных дисков, что при сдавливании нерва может вызвать боли в позвоночнике и конечностях. Вот почему очень важно избегать любых физических усилий, которые способны повредить позвоночный столб. Неприятные ощущения в спине могут выглядеть пустяком, но в итоге все может оказаться очень серьезно.

Стрелец

Как сказал один китайский мудрец: «Счастье - родиться альтруистом, и несчастье – эгоистом». Это изречение касается особенно Стрельца. Его успехи, сколь блистательными бы они ни были, не принесут ему удовлетворения и счастья, так как «тот, кто ест свой хлеб один, получит проблемы с зубами» (турецкая пословица).

Стрелец не находит времени заниматься своим здоровьем, считая это вещью второстепенной. В этом он заблуждается. Очень часто он не дает себе в этом отчета, пока не становится слишком поздно. Стрелец должен себе сказать, что нет ничего более ценного, чем здоровье, так как нельзя ни добиться высоких вершин, ни наслаждаться жизнью, если тело немощно.

Руссо говорил: «когда тело слабо, оно командует нами, когда оно сильно, мы им командуем». Так что в наших интересах заботиться о нем так, чтобы оно было в идеальном состоянии. Стрелец имеет привычку плохо питаться. Он ест все подряд, не заботясь о физических потребностях тела. Так же он ест слишком быстро.

Следует сказать по поводу его поведения, что он ненавидит идею есть для того, чтобы жить, и процесс приема пищи для него - пустая трата времени. Но мы должны есть для того, чтобы жить – это закон природы, который невозможно нарушить, и было бы глупо надеяться его обойти. Так что нет ничего стыдного и унизительного в том, чтобы удовлетворять потребности своего тела, принимая в достаточном количестве пищу, которая полезна для организма. Напротив, это долг, который мы должны выполнять перед нашим телом.

Стрельцы должны научиться выбирать пищу. Ввиду их физиологии и темперамента, для них лучше всего подойдет питание, которое очень разнообразно. Предпочтение следует отдавать продуктам по сезону. Также следует ограничивать потребление крахмалосодержащих продуктов и сладостей. Не следует злоупотреблять такими напитками как кофе, чай, алкоголь. Нужно пить достаточно воды в перерыве между приемами пищи, чтобы обеспечить выведение токсинов из организма.

Хороши также отвары вербены, липы, ромашки и цветков апельсина, принимаемые в горячем виде вечером. В случае приступов бессонницы отвар из цветков апельсина будет очень кстати. Порою, испугавшись признаков ухудшения здоровья, Стрелец садится на строгую диету. Но это нерационально. Куда большую пользу может принести продуманное разнообразное питание.

Как говорил Ларошфуко: «Какая это скучная болезнь — оберегать своё здоровье чересчур строгим режимом!» Ничего не может быть вреднее для здоровья, чем слишком быстрое проглатывание пищи. Не будет излишним напомнить Стрельцу, что для хорошего усвоения пищи, ее нужно как следует жевать. А еще лучше - принимать пищу в приятной, расслабляющей атмосфере.

Козерог

Козерог уже при рождении обладает принципиально важным для достижения счастья качеством – у него есть идеал, к которому он может стремиться, он мечтает восстановить справедливость в этом мире. Но на этом поприще его поджидают трудности, которых в его интересах избежать. Главное препятствие на его пути – это недостаток реализма.

Лучше стараться сделать мир светлее, чем принимать его недостатки. Почти все философы пытались доказать или осудить его недостатки; так, Паскаль говорил: "Природа имеет совершенства, поскольку она есть образ Бога, и недостатки, поскольку она только его образ". Однако, для того, чтобы жить хорошо, вовсе не обязательно глубоко размышлять.

Нам не нужно какого-то специального прозрения, чтобы знать, что этот мир не идеален. Как сказал кто-то: «Кто хочет мула без недостатков, должен научиться ходить пешком». Как только мы постигли эту неизбежную истину, мы можем чувствовать себя более спокойно и больше доверять идее улучшения жизни на нашей планете.

Конечно, сколько бы мы ни делали, всегда останется много несправедливости и нищеты, но это не должно нас обескураживать. Нам не дано изменить сразу всего. Но совершенство не должно быть конечной целью. Важно всегда двигаться вперед, потому что «стоять на месте означает двигаться назад».

Если Козерог достаточно мудр, он будет более понимающим, более толерантным и не станет тратить время и энергию на критику. С помощью критики ничего невозможно изменить, для этого нужно действовать. Пессимизм и беспокойство Козерога могут исчезнуть или стать менее заметными, если он научится относиться к миру более толерантно. Тогда он узнает, что такое мир и чувство удовлетворения, а это основополагающие элементы счастья.

Водолей

Говоря об искусности, Мэн-цзы, один из наиболее выдающихся китайских философов, говорил: «Я ненавижу, когда фиолетовый цвет затмевает ярко-красный». Он хотел этим сказать, что на его взгляд, умелый человек не обязательно плох, но он способен больше чем кто-либо другой преступить границы общественной морали, забыть осмотрительность и стать элементом, вредным для общества.

Водолей совершенно точно очень талантлив. Он это полностью осознает и ищет любые способы реализовать свои способности. Опасность появляется, если он слишком сконцентрирован на своем таланте. Это может произойти очень незаметно. Главный совет, который можно дать Водолею – это то, что он должен быть как можно более бдительным.

Также ему следует понимать, что не существует четких границ, отделяющих моральное от аморального. Если Водолей хочет достичь счастья, он должен обязать себя ступить на путь альтруизма.

Жизнь не имеет смысла, если она не несет какой-то пользы для других! Водолей станет счастливым в тот день, когда он перестанет жить только для себя и когда он постарается утешить вдову, пожалеть сироту, помочь старику, защитить слабых и несчастных и т.д.

Рыбы

Главный совет, который можно дать Рыбам, касается их здоровья. Чувствительные и хрупкие, они должны особенно следить за сохранением равновесия нервной системы и искать способы контролировать свои суматошные реакции. Рыбы имеют хрупкую конституцию, но это совсем не значит, что они болезненны. Однако они имеют тенденцию верить в обратное и искать у себя признаки болезни. Они консультируются у врачей, знахарей и не успокаиваются до тех пор, пока какой-нибудь из их страхов не подтвердится.

Если же Рыбы действительно заболели, то нетрадиционная медицина для них оказывается более эффективной, чем традиционная, которая занимается чаще всего подавлением симптомов и рискует нанести серьезный ущерб своими побочными эффектами, потому что организм Рыб очень восприимчив и деликатен.

Так как сон для их здоровья имеет критическую значимость, в их интересах в случае бессонницы пить на ночь отвар цветков апельсинового дерева. Употребление снотворных им строго не рекомендуется. Если Рыбы спят слишком много, то кроме физических, есть причины другого характера. Таким образом они пытаются убежать от реальности и освободить себя от определенной доли ответственности.

Самая большая опасность, которая угрожает счастью Рыб – это фиксация на детстве и избегание психологического взросления. Рыбы всегда имеют тенденцию погружать себя в искусственно созданный уютный мирок, который защищает их от возраста. Даже если обстоятельства их жизни заставляют их становиться взрослее, они при первой же возможности берутся за старое.

Чтобы помочь юным Рыбам повзрослеть в самом благородном смысле этого слова, родители и учителя должны обеспечить им возможность покинуть семью и стать самостоятельными как можно раньше. По достижении двухлетнего возраста нужно их устроить в детский сад. Позже обязать участвовать в командных играх, на лето отправлять в лагеря и организованные поездки. Несмотря на их протесты, не нужно им уступать и предоставлять привилегированную защиту.

Вынужденные так же, как и все остальные, разбираться со сложными ситуациями самостоятельно, дети мало-помалу начнут справляться со своим чувством бессилия и обретут уверенность в себе. Такой подход к воспитанию окажет им гораздо лучшую услугу, чем слишком сильная опека. Во взрослом возрасте для Рыб лучше всего жениться и иметь много детей.

Их семейные обязанности помогут раскрыться их индивидуальности и укрепят чувство ответственности. Рыбы обожают расходовать деньги. Но большинство их трат бессмысленны. «Необходимые вещи стоят дешево, излишние вещи стоят очень дорого», - очень точно заметил Диоген.

Желая стать обладателем какой-то вещи, Рыбы должны задать себе вопрос: «Правда ли я нуждаюсь в этой вещи? Может быть, я могу обойтись без нее? Что со мной случится, если я не сделаю этой покупки?». Тратить деньги рационально – для Рыб это хороший способ достигнуть независимости разума, а также зрелости. Оба эти фактора являются обязательными элементами для достижения счастья.

Источник: predskazanie