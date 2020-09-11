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Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня

22:56 11.09.2020 Фото: Википедия
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Усекновение главы Иоанна Предтечи — великий праздник в Православной церкви, совершаемый 11 сентября. Иоанн Предтеча — день памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову. Про историю Усекновения читайте далее.

Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Есть много типов сюжетов икон Усекновения главы Иоанна Предтечи, которые обладают большой целительной силой

Для тех, кто интересуется, что означает праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи, сообщаем, что история праздника связана с Евангельским повествованием. После Крещения Иисуса Иоанн продолжает своё пророческое служение по имя Христа-Спасителя. Царь Ирод оказался одним из тех, кого разоблачил Иоан, ведь тот при живом брате Филиппе, отобрал у последнего жену — Иродиаду, нарушив заповедь о прелюбодействии. Об этом и говорит открыто Иоанн царю Ироду. За такую смелость Ирод сажает Иоанна в тюрьму, оставляя на время Иоанна в живых, поскольку простой иудеиский народ почитал Иоанна и считал его величайшим пророком. Во время дня рождения Ирода дочь Иродиады исполняет пляску, которая очень понравилась пирующему Ироду.

В награду за танец Ирод дает клятву: дать своей падчерице все, что она пожелает. Когда падчерица Ирода спросила совету у мамы, та попросила в награду за танец отрубленную голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод хоть и нарушил свое слово перед вельможами, но палача за головой Иоанну отправил. Затем отрубленную голову на блюде приносят на пир и вручают дочери Иродиады. Ученики Иоанна погребают тело Предтечи. Данное событие и послужило причиной для установления этого христианского праздника.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы, обычаи, обряды

Усекновение главы Иоанна — не праздник в традиционном понимании, это день памяти, поэтому и традиции этого дня связаны не с увеселительными мероприятиями, а скорее поминальными. В праздник Иоанна Предтечи 2020 также стоит придерживаться строгих предписаний. Есть несколько важных традиций, которые нужно чтить.

Для тех, кто постится, в день Усечение головы Иоанна Предтечи, уготовано помилования от грехов, поскольку день очень сильный с точки зрения энергетики. А еще люди верят, что у постящегося в этот день человека исполнится любое желание, которое будет загадано.

Кто на Усекновение ножом пользуется, сам без головы останется. Так говорит традиция этого дня. В этот день ни в коем случае нельзя пользоваться ножом, и любыми колюще-режущими предметами. Особенно непозволительно резать капусту, поскольку она ассоциируется с головой.

Усекновение главы Иоанна Предтечи приметы говорят о том, что кто танцует и поет в этот день — на свою душу смертный грех берет. Эта примета связана с тем, что из-за танца Саломеи, падчерицы Ирода, погиб Иоанн Креститель. Поэтому, в этот день не допустимо ни петь, ни танцевать. Считается, что тот, кто в этот день танцует, тот берет на себя тот грех, который когда-то взяла на себя Саломея.

Праздник Иоанна Предтечи: что нельзя делать

Также публикуем важную информацию о том, на Усекновение что нельзя делать. В церкви этот день — строгого поста, нельзя есть мясо, молочные продукты, рыба. Цель однодневного поста в этот день — напомнить о том, к каким страшным последствиям приводит страсть невоздержания (мысль о прелюбодеянии Ирода).

Распространены также суеверия о том, что в день Усекновения главы Предтечи нельзя есть пищу круглой формы и использовать рубящие и режущие предметы. На Усекновение не советовали есть круглые фрукты и овощи: яблоки, капусту, картофель, а также красные помидоры, арбузы, потому что они напоминают кровь святого.

Это касается и подачи еды. В этот день нельзя есть что-либо, лежащее на блюде — на нем лежала голова Иоанна Предтечи. Запрещалось также петь и танцевать.

Принято в этот день поминать всех успоших воинов.

Икона святого Иоанна Предтечи

Есть много типов сюжетов икон Усекновения главы Иоанна Предтечи, которые обладают большой целительной силой. Каждый год паломники совершают поход к этой святыне.

Теперь вы знаете главные моменты праздника Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Источник: hochu

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От редакции

Будете поститься?

Аноним, 10 сентября 2020 14:23
да НВР:
Аноним, 10 сентября 2020 15:35
НВР:
Попробую
Аноним, 10 сентября 2020 17:50
НВР:
Во время поста даже мысли должны быть чистыми, а это сложно.
Аноним, 11 сентября 2020 01:59
НВР:
Постараюсь
Аноним, 11 сентября 2020 02:58
НВР:
Да
Аноним, 11 сентября 2020 05:37
Наталья. Спасибо большое за информацию.
Аноним, 11 сентября 2020 09:40
НВР:
Да буду . Буду верить и ждать что будет чудо
Аноним, 11 сентября 2020 09:41
НВР:

Татьяна. Да буду
Аноним, 11 сентября 2020 11:36
Всё можно после службы
Аноним, 11 сентября 2020 11:50
НВР:
нет
Аноним, 11 сентября 2020 12:37
НВР:
Постораюсь
Дмитрий, 11 сентября 2020 18:13
можно стирать после обеда
Аноним, 11 сентября 2020 18:23
НВРнет
Аноним, 11 сентября 2020 20:50
НВР:
Я с утра не знала что такой большой праздник сегодня, если-бы знала-бы посталась бы постился! Пусть Господь простит

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