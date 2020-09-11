Почему нельзя пользоваться ножом на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020 года

Во все праздники, связанные с Иоанном Предтечей, веселье и шум находятся под запретом.

Во все праздники, связанные со святым, запрещены веселье и шум

Во все праздники, связанные со святым, запрещены веселье и шум. Также считается, что в этот день нельзя пользоваться ножом

11 сентября -это день памяти это день памяти Иоанна Предтечи.

Иоанн Креститель – самый почитаемый христианский святой после Богородицы, он подготовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан.

Согласно преданию, родился пророк в семье иудейского священника Захария и жены его Елизаветы. В Евангелии от Луки говорится, что родители святого вплоть до старости были бесплодны, о долгожданном ребенке священник узнал во время богослужения от Архангела Гавриила. Он получил предсказание о том, что его жена родит ему сына, которого назовут Иоанном и который будет велик перед Господом.

Однако Захарий усомнился в полученном предсказании, за это ангел наказал его немотой. Возможность вновь говорить вернулась к священнику после рождения сына, когда зашла речь о его наречении.

О детстве и юности Иоанна Предтечи нам известно из церковного Предания. Когда царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Царя Иудейского, повелел убить всех младенцев, праведная Елизавета успела уйти с сыном в пустыню.

После смерти матери Иоанн остался жить в пустыне, готовя себя к проповеди о пришествии Спасителя и ожидая, когда Господь призовет его для служения.

Иоанн Предтеча принял мученическую смерть. Императора уговорили на убийство праведника во время пышного пира, застолья и веселья. Поэтому во все праздники, связанные с Иоанном Предтечей, веселье и шум находятся под запретом.

Также считается, что в этот день нельзя пользоваться ножом – особенно при нарезании круглых овощей и фруктов. По народным поверьям, так можно взять на себя грехи убийц Иоанна Предтечи. По тем же соображениям в этот день следует избегать продуктов красного цвета, который символизирует кровь.

Источник: sputniknews.ru