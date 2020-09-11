Выбери свое животное по дате рождения в Индийском гороскопе. Характеристика знаков

В индийской астрологии их не 12, а намного больше, целых 27 . Они символизируют разных животных. Возможно, почитав характеристики своего нового знака, человек сможет взглянуть на себя по-новому.

Взгляни на себя по-новому с новыми характеристиками!

Жеребец с 13 по 26 апреля

Этот знак любит общение с людьми, и старается добиться их признания. Они активны, и стремятся узнать как можно больше нового. Для достижения целей Жеребцам просто необходимый четкий план. Иначе они просто потеряются. В личной жизни им очень нужна свобода. Поэтому партнеру придется идти на уступки, дабы быть рядом с этим знаком.

Слон с 27 апреля по 10 мая

Слоны очень трудоспособные, и совсем не боятся тяжелой работы. Однако знают толк в вещах и любят роскошную жизнь. В любовной сфере представители знака очень самоуверенны. Они никогда не будут делить вторую половину с другими, потому что требуют от нее максимального внимания к себе. Часто контролируют все действия партнера.

Овца с 11 по 24 мая

Представители знака очень неустойчивые в своем выборе. Они могут быть как добрыми, так и злыми, как смелыми, так и трусами и т.п. Однако когда нужно, справляются с собой. Овцы стараются избегать ответственности, она их пугает. В личной жизни знаки не смелые. Они неспособны бороться за свою любовь.

Змей с 25 мая по 7 июня

Они стараются казаться безразличными, однако в середине очень переживают даже мелкие события. Они нуждаются в общении с умными личностями. В любви они нуждаются в партнере, который им будет верен всю жизнь. Однако Змею нужны эмоции и постоянное подогревание чувств.

Змея с 8 по 20 июня

Эти люди очень самоуверенны, и привыкли всеми руководить. Вместе с тем, они активны и любят путешествовать. В партнеры по жизни они выбирают только тех людей, которыми восхищаются.

Собака с 21 июня по 4 июля

Самые настоящие идеалисты. Иногда это могут путать с авторитарностью. Собаки постоянно мечтают о нереальном. Обожают чувство власти. С любимым человеком всегда нежные. Привыкли отдавать слишком много, в итоге это приводит к проблемам.

Кошка с 5 по 18 июля

Спокойные люди. Они привыкли быть нежными, доверять людям. С риском не хотят иметь дело, и стараются держаться от этого подальше. Могут быть счастливы только с одним человеком. Свою любовь могут пронести на протяжении всей жизни. Тяжело переживают расставания, и могут больше не искать вторую половину.

Баран с 19 июля по 1 августа

В этих людях совмещается ум и творчество. Ко всем делам относятся очень ответственно. Именно поэтому часто перезагружают себя делами. Дабы развиваться Баранам просто необходимо спокойствие и уединение. Свои личные чувства им выражать очень тяжело.

Кот с 2 по 15 августа

Интеллектуально развитые личности. Они способны разглядеть в человеке все. Могут хитростью получить от жизни все, что нужно. В любовной сфере нуждаются в свободе и постоянном восхищении в свою сторону. Делить своего партнера никогда не будут.

Крыс с 16 по 29 августа

Очень важны все традиционные ценности. Любят чувствовать в своих руках власть. Везде стремятся быть первыми. Второе место выводит из равновесия. В поисках идеального партнера могут находиться годами.

Крыса с 30 августа по 12 сентября

Привыкли спокойно двигаться к своей целее. Важно в жизни иметь семью. Практически вся жизнь и будет крутиться вокруг родных людей. Особенно дети у Крысы вызывают восторг. Ради их потребностей и счастья они могут пойти на многое.

Бык с 13 по 25 сентября

Важным недостатком Быка является неуверенность в себе и своих силах. Они очень добрые и дружелюбные. Тяжело переносят изменения в жизни. Им просто необходима иметь четкий план и следовать по нем. В любви предпочитают стабильность.

Буйволица с 26 сентября по 9 октября

Имеют постоянно переменчивое настроение. Могут часто иметь внутри пустоту. Однако никак не покажут это внешне. Имеют большое стремление преуспеть. В этом не отказываются от помощи окружающих. Найти вторую половину очень тяжело. В этот мешает неуверенность в себе.

Тигрица с 10 по 22 октября

Имеют очень высокие амбиции, которым всегда ответствуют. В борьбе всегда за правду. Однако Тигриц легко вывести из себя. Легко находят общий язык с другими людьми, любители острых ощущений. На любовную сферу остается очень мало времени.

Буйвол с 23 октября по 5 ноября

Больше всего в жизни они хотят иметь богатство и успех. К этому идут на протяжении всей жизни. В роли партнера Буйвол желает видеть просто идеального человека. Поэтому часто возникают проблемы.

Тигр с 6 по 18 ноября

Спокойные и очень внимательные к другим. Любят все новое. Даже в самых серьезных отношениях Тигры могут думать об измене.

Олениха с 19 ноября по 1 декабря

Разносторонний знак. Он может быть одновременно добрым и злым и т.п. На первое место всегда выходит любовь.

Олень со 2 по 14 декабря

Всегда мечтают иметь то, что есть у других. В отношениях очень ревнивы.

Пес с 15 по 27 декабря

Очень креативные и интересные люди. В любви готовы идти на компромиссы.

Обезьяна-самец с 28 декабря по 10 января

Готовы на кардинальные изменения. В любви жаждут перемен.

Мангуст с 11 по 23 января

Настоящий идеалист. Терпеть не может ложь и сплетни.

Мартышка с 24 января по 5 февраля

Добрые, но могут перебывать в иллюзиях. Тяжело выражать свои чувства.

Львица с 6 по 18 февраля

Харизматичные и сильные духом. Очень любят интим.

Кобыла с 19 февраля по 3 марта

Придерживаются своих принципов. Не всегда верят в свои силы.

Лев с 4 по 16 марта

Доброжелательные, полностью растворяются в любви.

Корова с 17 по 30 марта

Мудрые люди, мечтают об идеальных отношениях.

Слониха с 31 марта по 12 апреля

Имеет внутреннюю красоту. В любви ищет поддержку.

Источник: rsute