Когда закроют ТРК из-за всплеска COVID-19 осенью 2020. Названы условия

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), весной этого года непродовольственный ритейл потерял от 50 до 90% оборота.

Магазинам грозит новая заморозка в случае всплеска COVID-19

Ритейлу не дали гарантий смягчения ограничений на будущее.

Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила ответ Роспотребнадзора по поводу разработанного ею регламента, позволяющего не закрывать точки с непродовольственными товарами и не вводить ограничений по площади. В Роспотребнадзоре считают, что действующий порядок, указанный в уже имеющихся методических рекомендациях службы, стоит сохранить. В Минпромторге «Известиям» сообщили, что продолжают диалог с Роспотребнадзором. В ведомстве считают, что массовое закрытие магазинов в случае второй волны недопустимо. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), весной этого года непродовольственный ритейл потерял от 50 до 90% оборота.

По регламенту



АКИТ (объединяет в том числе крупнейших непродуктовых ритейлеров) предложила Роспотребнадзору создать стандарт работы непродовольственных магазинов на случай второй волны COVID-19. В период распространения коронавируса именно эти торговые точки столкнулись с существенным падением выручки. Новый регламент содержит правила, исполнение которых должно обеспечить рознице непрерывную работу даже в карантин. Организация направила свою инициативу в службу еще 29 июля. «Известия» ознакомились с документом.

В АКИТ отметили, что аналогичный документ в Роспотребнадзор направила и Ассоциация компаний розничной торговли. В АКОРТ добавили, что весной 2020 года непродовольственный ритейл потерял от 50 до 90% оборота, в некоторых случаях — даже больше.

В документе АКИТ сказано, что основная цель нового регламента — предотвратить губительное воздействие пандемии на экономику страны, в том числе, на розницу. Если же режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации вернут, новые правила позволят торговым объектам работать — при этом предложено ввести контроль по плотности посетителей, а не по площади торгового объекта (в предыдущий карантин дольше всего были закрыты крупные точки). Персонал магазинов готов и будет соблюдать меры предосторожности: носить маски и респираторы (если введут режим их обязательного использования), а также следить за тем, чтобы покупатели действовали аналогично. При этом розница готова вызывать в магазин сотрудников правопорядка, если будет необходимо решить возникший на этой почве конфликт.

Торговля также готова при возможности разделять потоки посетителей на вход и выход. Плюс осуществлять контроль одновременного пребывания покупателей в торговом зале, сказано в обращении АКИТ.

Рекомендовано отказать

Роспотребнадзор рассмотрел предложения АКИТ, следует из ответа ведомства от 6 августа (есть у «Известий»). В нем указано, что для профилактических мер уже действуют методические рекомендации службы. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование — также прерогатива федеральных властей и Роспотребнадзора. Что касается самого процесса снятия ограничений — это ответственность регионов.

В пресс-службе ведомства «Известиям» подтвердили эту позицию. Роспотребнадзор настаивает: запреты в своих регионах снимают власти субъектов, при этом в своем решении они опираются на методические рекомендации службы.

— Роспотребнадзор счел нужным оставить в силе уже действующие рекомендации, — сказали «Известиям» в службе.

Роспотребнадзор предусмотрел три этапа, в соответствии с которыми в регионах снимаются все ограничения, введенные в связи с режимом самоизоляции. На первом допускаются к работе магазины до 400 кв. м, на втором — до 800 кв. м, на третьем — оставшиеся. Переход от этапа к этапу идет на основе показателей заболеваемости и смертности в субъекте, также учитывается мнение региональных санитарных врачей.

Главы субъектов имеют полномочия самостоятельно определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии. Впоследствии они же и снимают ограничения, но при этом двигаются по четко прописанному в рекомендациях Роспотребнадзора маршруту.

Таким образом, служба не поддержала инициативу АКИТ, которая предложила «осуществлять контроль одновременного пребывания посетителей в торговом зале с обеспечением социальной дистанции потребителей из расчета до 10–15 кв. м. на человека без ограничений по площади торгового объекта».

Пришел на выручку

Тем временем, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что министерство поддерживает предложение торговли: массовое закрытие розницы в случае второй волны коронавируса недопустимо. В ведомстве отметили, что ведут работу с Роспотребнадзором в этом направлении.

В Минпромторге добавили, что наибольшее падение оборота торговли в РФ было в апреле-мае, когда в регионах России ввели профилактические меры, иногда довольно суровые. Прежде всего рухнули продажи непродовольственных товаров, поскольку магазины с этой продукцией были закрыты административным путем, добавили в министерстве. За январь–июль 2020 года продажи всей розницы оказались на 5,8% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом оборот продуктовых ритейлеров снизился на 1,9%, а торговли непродовольственными товарами — на 9,4%.

— Эти показатели типичны для нынешней общемировой ситуации, ведь COVID-19 ударил по всем странам без исключения. Для сравнения, в I полугодии 2020 года динамика оборота розничной торговли в Великобритании была отрицательной — минус 5%, в США и в Евросоюзе в целом — минус 3%, в Китае — минус 8%, — подчеркнул Виктор Евтухов.

Падение оборотов торговли выше там, где были жестче требования к работе магазинов, отметил он.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сказали, что решения по введению ограничительных мер переданы субъектам. При этом важно, чтобы регионы нашли баланс между соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, обеспечением безопасности населения и необходимостью поддержания занятости в торговле, подчеркнули в ведомстве.

Источник: Известия