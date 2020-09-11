1 млрд рублей на выплату увеличенного пособия по безработице пришли в Новосибирскую область и Бердск

На эти цели в регион уже направлено почти 3 млрд рублей федеральных денег.

Новосибирская область дополнительно получит 1 млрд рублей на выплату увеличенного пособия по безработице

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающегося дополнительных средств, выделенных Новосибирской области.

«К сожалению, во время ограничений, вводимых для сбережения здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, выросла безработица. Для выплат увеличенного пособия по безработице Новосибирской области из Резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительно выделен 1 млрд рублей. Напомню, что на эти цели в регион уже направлено почти 3 млрд рублей федеральных денег, – отметил Александр Жуков. – Также Новосибирской области предусмотрено выделение 53,4 млн рублей на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. С учетом ранее направленных средств на данное направление регион получит 161 млн рублей».

Источник: nso.ru