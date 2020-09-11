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Для успокоения души: Сильная молитва святейшему мученику Иоанну Предтече в день памяти 11 сентября 2020 года

13:08 11.09.2020 Фото: wikimedia.org
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Святой чудотворец помогает каждому, кто возносит к нему молитвы с просьбами избавить от бед, скорби, уныния, а главное — об обретении полного душевного успокоения.

Для успокоения души: Сильная молитва святейшему мученику Иоанну Предтече в день памяти 11 сентября 2020 года
Иоанн Предтеча — святейший мученик, которого почитают и уважают все христианские народы
Сюжет: Православные обряды
Для успокоения души: Сильная молитва святейшему мученику Иоанну Предтече в день памяти 11 сентября 2020 года

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Если вы хотите обрести в своей душе спокойствие, молитва великому мученику Иоанну Крестителю поможет избавиться от негативных мыслей и чувства тревоги, получить полное внутреннее умиротворение.

Иоанн Предтеча — святейший мученик, которого почитают и уважают все христианские народы. Прославленный пророк является самым ближайшим предшественником Христа, сыгравшим значительную роль в становлении христианской веры. Молитвы перед иконой Крестителя Господа обладают необычайной силой. Святой чудотворец помогает каждому, кто возносит к нему молитвы с просьбами избавить от бед, скорби, уныния, а главное — об обретении полного душевного успокоения.

Сила молитвы перед иконой святого пророка

Каждый православный верующий, истинно преданный Господу, исполнен глубочайшим уважением и благодарностью за великие деяния Иоанна Предтечи, который сыграл особую роль в истории не только православия, но и всего христианства. Сердце великомученика на протяжении всей его земной жизни было наполнено безграничной любовью к Христу. Он преданно исполнял Его волю, ни разу не усомнившись в единственно истинном Боге. Иоанн Предтеча заслуженно считается одним из величайших мучеников. Он обладал могущественной чудотворной силой, дарованной Господом, чтобы стать заступником и покровителем всех истинно верующих, нуждающихся в небесной поддержке и божественной помощи.

Молясь об успокоении души, христиане всегда обретают внутреннюю гармонию и покой, избавляются от грусти и печали. Иоанн Предтеча — один из немногих православных святых, обладающих огромной чудодейственной силой и небесным могуществом. Он обязательно услышит все людские молитвы, если мысли их будут чистыми и праведными, а сердца наполнены безграничной любовью к Господу.
Молитва Иоанну Крестителю для обретения душевного покоя

Помните, что святой приверженец Христа всегда готов оказать свою поддержку любому, кто склонился перед Его иконой в молитвах о помощи. Главное, чтобы в ваших словах не было злого умысла. Иоанн Предтеча обязательно подарит вам спокойствие и душевное умиротворение, если вера ваша чиста и бескорыстна.

«О, величайший угодник Господа! Ты истинный пророк! Ты приверженец Христа, Сына Господа! Перед Твоей иконой на коленях стою, к Тебе непрестанные молитвы мои направлены! Молю Тебя, святейший Креститель Божий, не оставь слова мои не услышанными. Помоги обрести истинное успокоение душе моей. Наполни сердце мое безграничной безмятежностью, надели стойкостью, подари терпение, и пусть вера моя будет нерушима! Да пребудет во мне истинная Божья благодать и душевное успокоение. Избавь мою неспокойную душу от тревог, страха и смятения. Да прибудет с Твоей чудеснейшей помощью гармония и чувство безграничного успокоения души моей. Аминь. Аминь. Аминь».

Не теряйте искреннюю веру в чудотворную силу Пророка. Будьте преданы Господу и не дайте угаснуть праведной вере. Пусть с каждым днем ваши сердца все больше наполняются любовью к Спасителю, а душа — безмятежностью. И помните: лишь по-настоящему верующие и искренние люди способны получить поддержку и обрести могущественную помощь великого Иоанна Предтечи — Крестителя нашего Спасителя. Желаем вам мира в душе, счастья и всех земных благ!

Источник: dailyhoro.ru

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От редакции

Помолитесь об успокоении души?

Роман, 11 сентября 2020 03:12
А почему "молитва сильная"?.. Разве есть не сильная?Кто тот умник,пишуший здесь?..

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