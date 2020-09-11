Все православные праздники и посты в 2020 году: 12 главных праздников Иисуса Христа и Девы Марии

Православный календарь поможет вам правильно и вовремя подготовиться к любым важным событиям 2020 года.

Многие церковные праздники и посты имеют непостоянные, меняющиеся из года в год даты

Многие церковные праздники и посты имеют непостоянные, меняющиеся из года в год даты. Православный календарь поможет вам правильно и вовремя подготовиться к любым важным событиям 2020 года.

Православный календарь содержит информацию об однодневных и многодневных постах, о двунадесятых и великих праздниках. Старайтесь почаще в него заглядывать, чтобы не пропустить важное событие.

Календарь православных праздников на 2020 год

Двунадесятые праздники:

Двунадесятыми их называют, потому что их всего двенадцать. Это самые важные праздники в православии. Они посвящены Иисусу Христу и Деве Марии. Их отмечают особенно торжественно.

7 января — Рождество Христово. Начало года всегда является особым временем, потому что в новогодние праздники люди отмечают Рождество. Появление Иисуса Христа на свет — важнейшее событие в истории для любого верующего.

19 января — Крещение Господне. Это непереходящий праздник, который символизирует начало проповеди Иисуса Христа. В это время у него появляются первые ученики-апостолы. Считается, что этим поступком Мессия показал, что он имеет в себе человеческое начало.

15 февраля — Сретение Господне. «Сретение» переводится как встреча. Это день, когда мир в лице Симеона Богоприимца впервые увидел Христа после его рождения. Когда младенцу исполнилось 40 дней, Мария и ее муж Иосиф принесли Иисуса в храм, чтобы исполнить древний еврейский обряд.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Это первый в календаре 2020 года двунадесятый праздник, посвященный только лишь Деве Марии. Благовещение переводится как «благая весть», которую принес Богородице архангел Гавриил. Он появился перед ней, чтобы сказать, что она должна будет родить на свет Мессию, который спасет людей от греха.

12 апреля — Вход Господень в Иерусалим. Это переходящий православный праздник, который посвящен появлению Христа в Иерусалиме. Это воскресенье всегда предшествует началу Страстной недели — последней недели перед Пасхой.

28 мая — Вознесение Господне. Еще один переходящий праздник, который отмечается на 40 день после Великой Пасхи. Это день, когда Иисус Христос возносится на Небеса.

7 июня — День Святой Троицы. Первый летний двунадесятый праздник тоже имеет непостоянную дату. Он посвящен триединству божественного начала — Богу Отцу, Богу Сыну (Иисусу Христу) и Святому Духу. Также праздник именуется Пятидесятницей.

19 августа — Преображение Господне. Праздник описывает события, когда Христос и три апостола в лице Иакова, Иоанна и Петра отправились на гору Фавор для молитвы. В тот момент произошло чудесное явление пророков Моисея и Илии. Далее ими был услышан глас Божий. Господь сказал, что перед ними его сын и что им надлежит исполнить волю его.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Это день погребения Богородицы. Если верить писанию, то в этот день апостолы чудесным образом собрались вместе и почтили своим присутствием уход из жизни Девы Марии.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый праздник после церковного Новолетия. Им начинается церковный календарь, поскольку именно с рождения Девы Марии и начинается повествование апостолов.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Это непереходящий двунадесятый праздник. Он посвящен обретению креста, на котором был распят Иисус Христос. Это один из древнейших христианских праздников, он был установлен сразу после возведения Храма Гроба Господня.

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот важный праздник посвящен тому дню, когда отец и мать Богородицы отвели ее в возрасте трех лет в храм. Так было наречено Господом при даровании Иоакиму и Анне ребенка, о котором они так мечтали.

Великие православные праздники в 2020 году

14 января — Обрезание Господне. Это был восьмой день жизни Господа. Именно в этот день древние еврейские традиции требовали давать ребенку имя, что Богородица и сделала после проведения древнего обряда.

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи. Иоанн Креститель является одной из важнейших фигур в евангельской истории Христа. Именно он проводил первый обряд крещения с Христом в реке Иордан.

12 июля — день святых апостолов Петра и Павла. Данным праздником завершается Петров пост, посвященный этим святым, которые приняли мученическую смерть за веру во Христа. Православные люди вспоминают их жертву, их муки и вклад в развитие христианства.

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Крестителя. Это второй праздник, посвященный Иоанну Предтече. Он тоже относится к числу великих и тоже имеет непереходящую дату.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен событиям, произошедшим в Константинополе в начале 10 века. Во время ночной молитвы Матушка Заступница явилась к молящимся и накрыла их омофором. В тот день им удалось избежать ужасной участи и быть захваченными врагом.

Пасха Христова — 19 апреля. Этот праздник не относится ни к Великим, ни к двунадесятым. Воскресение Господне стоит особняком и является самым долгожданным и самым ярким событием в православном календаре.

Православный календарь постов в 2020 году

Многодневные посты:

Великий пост (2 марта — 18 апреля). Этот пост посвящен событиям, предшествующим Страстной неделе и непосредственно самой Страстной неделе. Самый строгий пост в году. Его продолжительность разнится, но в 2020 году составит 48 дней.

Петров пост (15 июня — 11 июля). Второе название — Апостольский пост, так как он посвящен апостолам Петру и Павлу. Имеет непереходящую дату окончания, но начинается всегда в разное время — на 57 день после Пасхи. В 2020 году продлится 27 дней.

Успенский пост (14 — 27 августа). Посвящен Богородице и празднику Успения. Это самый короткий из многодневных постов. Его даты начала и окончания всегда одинаковы.

Рождественский пост (28 ноября 2020 — 6 января 2021). Установлен в честь Рождества Христова. Второй по важности пост, который всегда начинается и заканчивается в одно время. Длительность поста всегда составляет 40 дней.

Однодневные посты:

Крещенский сочельник 18 января. День перед двунадесятым праздником Крещения Господня. Разрешено вкушать пищу, приготовленную на огне с добавлением масла.

Усекновение главы Иоанна Предтечи. В день смерти Крестителя разрешается есть только горячую пищу с маслом. Если выпадает на среду или пятницу, то разрешено только сухоядение.

Воздвижение Креста Господня. Для этого праздника работают те же правила, что и для Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

Однодневные строгие посты также всегда имеют место в среду и пятницу. Существует множество второстепенных праздников, которые имеют общие корни с народными празднованиями и традициями. Важно для духовной жизни читать молитвы каждый день и почаще посещать храм божий.

Источник: dailyhoro.ru