Каким бывает бардак в квартире. 9 видов ваших комплексов

Мало кто заостряет внимание на беспорядке, а ведь он может рассказать о характере человека и даже высветить его внутренние барьеры, страхи и комплексы. Специалисты помогли узнать, о чем говорит бардак в разных частях дома.

В первую очередь от бардака в доме страдает внутреннее состояние человека

Наши мудрые предки считали, что беспорядок в доме навлекает неприятности на всю семью, и это абсолютно верно. Действительно, бардак в квартире негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека, прогоняет удачу и закрывает путь к процветанию. Специалисты в области биоэнергетики утверждают, что каждая комната в доме несет символическое значение. Беспорядок в каждой из них не только указывает на различные энергетические зажимы и комплексы, но и вызывает упадок в определенных сферах жизни.

1. Коридор — это часть дома, которая отвечает за постоянный обмен энергии. Бардак в ней, словно пробка на автомагистрали, мешает гармоничному движению энергии во всем доме и, разумеется, успеху в жизни. Захламленный коридор указывает на желание человека запереться от всего мира. Причиной такого желания могут быть хроническая усталость, разочарованность и страх перемен.

2. Гостиная — лицо дома. Это место, куда первым делом приходят гости. Энергию в этой части квартиры необходимо постоянно обновлять, чтобы она могла свободно циркулировать. Беспорядок в гостиной сигнализирует о внутреннем напряжении и депрессии. Побороть негатив и неуверенность в завтрашнем дне помогут небольшая уборка и перестановка.

3. Кухня — сердце вашего дома. Именно там собираются все члены семьи и регулярно восстанавливают свои силы. Грязная, заваленная кухня указывает на расшатанные нервы и нестабильное эмоциональное состояние. Эту комнату следует защищать от захламления и грязи. Вообще специалисты фэн-шуй советуют перед каждым приемом пищи протирать столешницы и плиту, чтобы не пустить на свои тарелки «затхлую энергию», которая препятствует пополнению внутренних запасов сил.

4. Спальня — комната отдыха, колыбель спокойствия и внутренней гармонии. Именно в спальне мы восполняем свои силы и встречаем новый день. Бардак в этой зоне часто говорит о скрытой хронической усталости, эмоциональном выгорании, внутренней слабости и несчастной жизни. Человек, чья спальня напоминает свалку, чаще других сталкивается с неудачами в жизни.

5. Рабочее место. Заваленный вещами рабочий стол, сломанный компьютер, захламленные полки могут указывать как на творческую натуру, так и на инфантильного человека. По словам биоэнергетиков, бардак на рабочем месте говорит о беспокойстве, что приводит к дисбалансу между работой и домом, дисгармонии с собой и другими.

6. Ванная комната и туалет — в этих комнатах часто спрятаны интимные вещи, о которых никто не должен знать. Если эта часть квартиры забита хламом и пустыми тюбиками, заглушается интуиция и умение строить планы на будущее, предвидеть опасность и важные события.

7. Окна. Грязные окна не пропускают свежую энергию в дом, образуя барьер между живущими в квартире и окружающим миром. Это говорит об апатии и нежелании смотреть в будущее. Грязные окна в прямом смысле могут заставить человека жить прошлым.

8. Балкон — часто самое захламленное помещение. Формально он находится за пределами квартиры, а значит, туда проще сложить все ненужные вещи, старую одежду и прочий хлам. Между тем, балкон, как и окна, является своеобразными вратами для новой, позитивной энергии. Без нее пропадает цель и желание что-то делать. Поэтому у людей с захламленным балконом часто появляются депрессия, тревожность, сложность в принятии решений и достижении намеченных планов. Если эти симптомы вам знакомы, значит, пора привести балкон в полный порядок.

9. Полки, шкафы, антресоли, ящики. Захламленность отдельных мест — показатель отсутствия психологической гибкости. Такому человеку сложно приспособиться к ситуации, адаптироваться к новым условиям. Чаще всего это вынуждает его жить в прошлом.

Конечно, в первую очередь от бардака в доме страдает внутреннее состояние человека. Однако есть и более опасное его последствие — нарушение кармического тела и жизненных потоков. Если вовремя не обратить внимание на свое самочувствие и не начать работу над разрушением энергетических барьеров, можно навлечь на себя серьезные проблемы и даже разрушить свою жизнь.

Источник: dailyhoro