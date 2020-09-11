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Как выплаты от Путина в 3000, 5000, 10000 рублей дошли до детей от 0 до 18 лет. Отчет

08:30 11.09.2020 Фото: pixabay.com
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Работают телефоны горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8-800-100-0082) и Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области ((383) 229-19-49).

Как выплаты от Путина в 3000, 5000, 10000 рублей дошли до детей от 0 до 18 лет. Отчет
Более 16,7 млрд рублей перечислено на меры поддержки семей с детьми в Новосибирской области по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина
Сюжет: Все пособия Путина
Как выплаты от Путина в 3000, 5000, 10000 рублей дошли до детей от 0 до 18 лет. Отчет

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В период пандемии на территории региона введены дополнительные меры поддержки семей с детьми - ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка, выплаты на детей в возрасте до 3 лет, выплаты на детей в возрасте до 16 лет.

В Новосибирской области общий объем перечисленных средств на выплату семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет составил порядка 4,7 млрд рублей. По сведениям регионального министерства труда и социального развития получателями меры поддержки стали 76,4 тысяч семей, где проживает порядка 95 тысяч детей. Право на выплату в размере 6018,5 рублей распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11738,0 рублей.

Дополнительную выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3000 рублей получают семьи, где один из родителей уволен после 1 марта 2020 года и признан в установленном порядке безработным. На эти меры государственной поддержки семей с детьми уже направлено 357 млн рублей.

По данным Отделения Пенсионного Фонда по Новосибирской области общая сумма перечисленных средств на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно, а также выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет составила более 11,7 млрд рублей.

Министерством совместно с Отделением Пенсионного Фонда по Новосибирской области разработана тематическая памятка о выплатах, которая опубликована на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Работают телефоны горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8-800-100-0082) и Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области ((383) 229-19-49).

Источник: mtsr.nso.ru

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