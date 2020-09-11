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Доплатят ли учителям за уроки в 3 смены в COVID-19 в 2020, ответил министр Федорчук

11:00 11.09.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Стоимость одного урока - 114,70 рублей. Но это минимальная оплата труда. Остальное - на усмотрение школы.

Доплатят ли учителям за уроки в 3 смены в COVID 19 в 2020, ответил министр Федорчук
В некоторых городах учителям пришлось выйти на работу в три смены

Какую зарплату получат за работу в условиях коронавируса учителя Новосибирска, Искитима и Бердска. 14 вопросов о зарплате педагогов "Курьер. Среда. Бердск" задал министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку.

Как следует из ответа от 7 сентября 2020 года, основная часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, формируется образовательной организацией исходя из количества часов учебного плана, стоимости образовательного часа и средств на оплату за квалификационную категорию.

- Учебная нагрузка педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс - количество уроков, факультативных занятий, специальных курсов, определяется учебным планом образовательной организации, - гласит ответ министра региона.

Акцентируется, что стоимость образовательного часа определяется каждой образовательной организацией самостоятельно в пределах основной части фонда оплаты труда педагогических работников, вместе с тем областным отраслевым соглашением по учреждениям Новосибирской области на 2020-2022 года установлена минимальная стоимость образовательного часа в размер 114,70 рублей.

Кроме того, в спецчасть фонда оплаты руда педагогов, осуществляющих образовательный процесс, может входить оплата труда учителей за неаудиторную деятельность в образовательной организации - за сложность обучения предмету, за проверку письменных работ, за классное руководство, за выполнение работы, непосредственно связанной с учебой, не входящей в аудиторную нагрузку.

- Перечень и порядок выплат, осуществляемых из специальной части фонда оплаты труда, определяются образовательной организацией самостоятельно с учетом мнения органа общественного управления образовательного учреждения и утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения, - ответил министр Федорчук.

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