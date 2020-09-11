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В 11 регионах России фиксируют вспышки COVID-19

11:15 11.09.2020 Фото: pixabay.com
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С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27,8 млн человек, свыше 903 тыс. умерли.

В 11 регионах России фиксируют вспышки COVID 19
Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса

При этом главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев отметил, что в стране все еще идет первая волна COVID-19.
Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески - я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27,8 млн человек, свыше 903 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, выздоровели 862 373 человека, умерли 18 263. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Источник: ТАСС

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