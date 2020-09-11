11 сентября 2020 - Иван Постный: что можно и что нельзя делать на великий праздник Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

11 сентября (29 августа по старому стилю) православная церковь вспоминает день Усекновение главы Пророка

Этот день в народном календаре отмечен строгим постом в память об аскетической жизни и мученической смерти Иоанна Предтечи

11 сентября (29 августа по старому стилю) православная церковь вспоминает день Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Иоанн Предтеча – один из самых почитаемых святых в христианстве. "Предтеча" дословно означает "тот, кто течет перед", "первопроходец". Иоанн считается великим пророком, который говорил людям о скором пришествии в мир Мессии – Иисуса Христа.

Появление на свет пророка связано с чудом: как и родители Девы Марии, Елизавета и Захарий стали родителями лишь в старости. О долгожданном ребенке священник Захарий узнал во время богослужения. К нему явился архангел Гавриил и принес благую весть о том, что его жена родит ему сына, которого назовут Иоанном и который будет велик перед Господом.

Так и случилось, Иоанн появился на свет на полгода раньше Иисуса Христа. Когда царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Царя Иудейского, повелел убить всех младенцев, солдаты ворвались в храм к Захарии прямо во время богослужения и потребовали отдать сына. Отец отказался и был убит. Ребенка спасла Елизавета, которая убежала с ним в пустыню.

После смерти матери Иоанн остался жить в пустыне, проводя время строгом посте и готовя себя к проповеди о пришествии Спасителя. В 30 лет Иоанн Предтеча начал проповедовать и крестить людей в реке Иордан. Именно он крестил Иисуса Христа. За это Иоанна называют еще Крестителем.

Иоанн Креститель обличил в греховной жизни даже царя Ирода. Правитель заключил Иоанна в темницу, но казнить не решался, поскольку он почитал его за пророка и боялся народного гнева.

Усекновение главы Иоанна Предтечи произошло во время празднования дня рождения правителя, во время которого Саломия исполнила для него танец. Подарок так понравился Ироду, что он согласился исполнить любое желание девушки.

Та потребовала принести на блюде голову пророка Иоанна Крестителя. Царю ничего не оставалось, как исполнить ее просьбу. Тело Иоанна Предтечи было похоронено его учениками в самарянском городе Севастии.

На Руси в этот день было принято соблюдать строгий пост в память о мученической смерти пророка, отсюда и название Иван Постный. Постящимся нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также употреблять в пищу капусту, яблоки, лук. Кроме того, нельзя было брать в руки нож – это, согласно приметам, предвещало большое несчастье.

Считается, что этот день завершает лето, в народе говорили: "Иван Постный пришел, лето красное увел". Если на Ивана Купала собирали травы, то на Ивана Постного было принято собирать коренья. Крестьяне начинали убирать репу, поэтому в некоторых районах 11 сентября (29 августа по старому стилю) прозвали Репным днем.

Источник: lt.sputniknews.ru