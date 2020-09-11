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Без основного инстинкта: Извинился Путин перед Вучичем за публикацию Захаровой

10:45 11.09.2020 Фото: instagram.com/mzakharovamid
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В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Мария Захарова сравнила его с кадром из фильма "Основной инстинкт".

Без основного инстинкта: Извинился Путин перед Вучичем за публикацию Захаровой
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
Вучич сообщил, что провел с российским коллегой "отличный телефонный разговор".
"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин извинился перед Вучичем.
Ранее сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем посетила США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова опубликовала этот снимок в фейсбуке, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу", пост раскритиковали. Позже она объяснила, что ее публикацию неверно истолковали, и добавила, что "единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных".

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вам нравятся шутки Марии?

Аноним, 11 сентября 2020 11:35
Зазвездилась г-жа Захарова, стала путать берега. Извинения Путина ей дорого станут...
Копчёный, 11 сентября 2020 11:37
"А что, и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре?
Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимаете."

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