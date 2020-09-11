Лечить COVID-19 без ИВЛ научились в России

Микробиологи решили усовершенствовать аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, и сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

"Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких… Опыт заключения в республиканской больнице в Сыктывкаре дал положительный (результат), сейчас производство идет", - сказал Черешнев.

Он отметил, что искусственная вентиляция легких - довольно тяжелая нагрузка на организм. На фоне развивающейся пневмонии при COVID-19, когда дыхательная поверхность резко уменьшается, гелий-кислородная подогреваемая до 90-95 градусов смесь значительно превосходит искусственную вентиляцию легких.



По его словам, микробиологи решили усовершенствовать аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, и сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Источник: РИА Новости