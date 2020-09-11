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Лечить COVID-19 без ИВЛ научились в России

10:15 11.09.2020 Фото: pixabay.com
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Микробиологи решили усовершенствовать аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, и сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Лечить COVID 19 без ИВЛ научились в России
Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

"Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких… Опыт заключения в республиканской больнице в Сыктывкаре дал положительный (результат), сейчас производство идет", - сказал Черешнев.
Он отметил, что искусственная вентиляция легких - довольно тяжелая нагрузка на организм. На фоне развивающейся пневмонии при COVID-19, когда дыхательная поверхность резко уменьшается, гелий-кислородная подогреваемая до 90-95 градусов смесь значительно превосходит искусственную вентиляцию легких.

По его словам, микробиологи решили усовершенствовать аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, и сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Источник: РИА Новости

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