Новая транспортная реформа: бесплатный проезд в общественном транспорте, но с платными дорогами

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Бесплатный проезд в общественном транспорте можно будет ввести через 15 лет, считают в Минтрансе. Но взамен министерство предлагает сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах.

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, в который министерство отправило стратегию для ознакомления.

На момент публикации в Минтрансе не ответили на запрос РБК.

При каких условиях возможен бесплатный проезд

Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Внедрение механизма «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением, указано в документе. «В том числе [механизм нужен] для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах», — говорится в проекте стратегии. На территориях населенных пунктов Минтранс предлагает стимулировать население ездить на немоторизированных видах транспорта (велосипеды, самокаты), а в районах массовой застройки активно развивать внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт).

Но пока общественный транспорт пользуется меньшей популярностью у жителей России, чем личный, констатировал сам Минтранс в докладе о реализации действующей транспортной стратегии (была принята в 2013 году). Как указывало министерство, в 2019 году продолжилась тенденция оттока пассажиров с общественного транспорта, «несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси». Причина — «кардинальное улучшение дорожных условий, особенно в европейской части страны», что позволяло использовать личные автомобили как для деловых поездок, так и для туризма. При этом абсолютно другая ситуация была в Москве: «удобный общественный транспорт, парковочная политика» и другие факторы, по данным министерства, позволили вернуть часть пассажиров в городскую транспортную систему. Как итог, в частности, в Москве был зафиксирован двукратный рост популярности каршеринга — общее число перевезенных пассажиров в этом секторе превысило 47 млн человек.

Предыдущую версию новой транспортной стратегии Минтранс направил в правительство еще в конце марта 2020 года, но тогда ее отправили на доработку. В первоначальной версии документа не было предложений о бесплатном общественном транспорте и механизме «пользователь платит», рассказал РБК источник, близкий к правительству. По его словам, сам проект еще на стадии обсуждения, его финальная версия будет внесена в правительство в феврале 2021 года.

Как выглядит транспортная система России и какой она должна стать

По данным Росстата, на конец 2019 года протяженность дорог общего пользования в России составляла 1,54 млн км, ж/д путей общего пользования — 87 тыс. км, трамвайных путей и троллейбусных линий — 2,4 тыс. и 5,1 тыс. км соответственно, метро — 0,6 тыс. км.

На 100 тыс. жителей в среднем приходилось 114 эксплуатационных автобусов (больше всего автобусов в Северо-Кавказском федеральном округе — 146), а личных автомобилей — 315,5 штуки на каждую тысячу жителей страны. Согласно проекту стратегии, транспортная подвижность населения на общественном транспорте (пассажиро-километры на одного человека в год) должна увеличиться с 4,05 тыс. км по итогам 2018 года до 6 тыс. км в 2035-м. Полностью через 15 лет должны исчезнуть аварийно-опасные места на дорогах, в которых происходят основные ДТП, а также должен быть достигнут нулевой уровень смертности в таких происшествиях. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, должна сократиться до 6%.

Минтранс предлагал вводить плату за проезд по дорогам общего пользования, включая въезд в города, для ограничения движения транспорта еще несколько лет назад. Эту идею тогда поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, а Госдума рассматривала соответствующий законопроект в 2016 году. Но эта инициатива вызвала волну критики не только населения, но и депутатов. В правовом управлении Госдумы предупреждали, что местные власти получат «неопределенные по объему» полномочия. Сама же идея, по их словам, противоречит российскому законодательству, требующему наличие альтернативного бесплатного проезда. В результате этот законопроект так и не был принят.

Но в прошлом году, в августе, вступил в силу закон, разрешающий строить дороги без альтернативных путей объезда. Он касается трасс в районах Крайнего Севера, а деньги за проезд разрешается взимать только с владельцев грузового автотранспорта. Цель инициативы — привлечь частные инвестиции в дорожное строительство на территориях региона.

Первый платный участок дороги появился в России весной 1999 года — деньги за проезд стали брать на 20-километровом участке трассы М-4 «Дон» в Липецкой области в обход села Хлевное. Как отмечал ранее министр транспорта Евгений Дитрих, к концу 2019 года общая протяженность платных участков дороги по всей России должна была составить почти 1,5 тыс. км.

Насколько реальна идея с бесплатным транспортом

В мировой практике встречается и бесплатный проезд в общественном транспорте (в 2018 году ввела Эстония, в феврале 2020 года — Люксембург), и механизм «пользователь платит» (например, в Лондоне платный въезд в центральную часть города).

Но гендиректор «ВТБ-лизинга» Дмитрий Ивантер считает сомнительным с экономической точки зрения введение бесплатного проезда в общественном транспорте в России. «Общественный транспорт — это государственная услуга, и она имеет свою себестоимость. Средства, получаемые от продажи билетов, и сегодня не окупают всю ее стоимость, и транспорт субсидируется за счет бюджетов Федерации», — указывает он. Если сделать общественный транспорт бесплатным, основная нагрузка ляжет на бюджеты и будет распределена среди всех налогоплательщиков поровну, добавляет эксперт.

Такое нововведение возможно только в некоторых городах-миллионниках с развитой транспортной отраслью — в Москве и Санкт-Петербурге, уверен руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. С помощью механизма «пользователь платит» и пересадки пассажиров на общественный транспорт Минтранс сможет решить проблему с доступом к городской инфраструктуре, а также улучшить экологическую ситуацию, считает он. Кроме того, по словам Худалова, инициатива может получить широкую общественную поддержку из-за своей ярко выраженной социальной направленности.

Сам механизм «пользователь платит» уже возможен с точки зрения законодательства, говорит юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но вводить плату за проезд местные власти не могут, поскольку закон предусматривает необходимость наличия альтернативных бесплатных дорог, также подчеркивает он. «Обойти этот принцип можно только при условии, что плата за пользование дорожной сетью конкретного региона или всей страны будет взиматься в рамках уплаты дорожного налога или разового платежа в определенный срок или при въезде», — объясняет юрист.

Источник: РБК