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Избивал ремнем 6-летнюю девочку отчим. Унижал ее словесно. Малышка рассказала все бабушке

11:21 11.09.2020 Фото: pixabay.com
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Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправтельной колонии общего режима.

Избивал ремнем 6 летнюю девочку отчим. Унижал ее словесно. Малышка рассказала все бабушке
Житель Иванова осужден за истязание своей малолетней падчерицы

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в истязании своей малолетней падчерицы (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что на протяжении нескольких месяцев подсудимый неоднократно в отсутствие матери девочки наносил своей 6-летней падчерице побои ремнем, оскорблял, а также совершал иные действия, причиняя ребенку физическую боль и нравственные страдания. В правоохранительные органы обратилась бабушка потерпевшей, которой девочка пожаловалась на отчима.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправтельной колонии общего режима.

Источник: Следком

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