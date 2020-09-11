Избивал ремнем 6-летнюю девочку отчим. Унижал ее словесно. Малышка рассказала все бабушке

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправтельной колонии общего режима.

Житель Иванова осужден за истязание своей малолетней падчерицы

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в истязании своей малолетней падчерицы (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что на протяжении нескольких месяцев подсудимый неоднократно в отсутствие матери девочки наносил своей 6-летней падчерице побои ремнем, оскорблял, а также совершал иные действия, причиняя ребенку физическую боль и нравственные страдания. В правоохранительные органы обратилась бабушка потерпевшей, которой девочка пожаловалась на отчима.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправтельной колонии общего режима.

Источник: Следком