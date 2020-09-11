Вырвала ногти с корнем Елена Дзык во время мастер-класса нескольким иркутянам

В Иркутской области следователи разыскивают пострадавших от незаконного осуществления им медицинских вмешательств

Следственными органами СК РФ по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летней жительницы Московской области Елены Дзык и других фигурантов уголовного дела, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, Елена Дзык, являясь индивидуальным предпринимателем, не имея профессионального медицинского образования и лицензии на право осуществления медицинской деятельности, с целью привлечения неограниченного количества граждан к оказанию им услуг по проведению медицинских вмешательств по удалению ногтевых пластин, разместила в сети Интернет информацию о проведении ею на платной основе в городе Иркутске семинара – практикума по обучению реконструирования и восстановления разрушенных и поврежденных ногтей, что фактически представляло собой незаконное осуществление медицинской деятельности.

В июле 2018 года женщина вступила в предварительный преступный сговор с рядом лиц, договорившись с ними о совместном совершении указанного преступления, и распределив между собой роли. Подозреваемые приобрели необходимые медицинские изделия и лекарственные препараты, а также арендовали дом в п. Марково, помещения которого не были предназначены для проведения медицинских вмешательств. Действуя умышленно, за материальное вознаграждение они незаконно оказали медицинские услуги нескольким гражданам, не ставя их в известность о планируемых манипуляциях. В результате пациентам были полностью удалены ногтевые пластины на пальцах стоп.

В настоящее время следователи СК России просят обратиться жителей Иркутской области, ставших свидетелями либо пострадавшими от действий Елены Дзык.

Источник: Следком