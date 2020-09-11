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Продают за 500 рублей голос за Травникова, Карелина, Шимкива по списку «Единой России». Разбираются полиция и избирком Бердска

11:29 11.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Бердские единороссы считают такую рассылку в WhatsApp провокацией. Ее можно расценивать и как агитацию за партию, что не запрещено, и как подкуп избирателей, что является нарушением выборного закона. 

Продают за 500 рублей голос за Травникова, Карелина, Шимкива по списку «Единой России». Разбираются полиция и избирком Бердска
В Бердске 11 сентября началось голосование за депутатов заксобрания Новосибирской области

В соцсетях накануне выборов в заксобрание Новосибирской области появилась информация о том, что проголосовавшим за «Единую Россию» заплатят 500 рублей. Тему, например, обсуждают в паблике «Подслушано в Искитиме».

- Прислали сегодня по вацапу, - пишет Дмитрий Лактионов. - Как говорится, выборы, выборы, кандидаты...

Текст гласит: С 11 по 13 сентября приходи и голосуй за список №1 (Травников, Карелин, Шимкив), приводи друга и получай за его голос 500 рублей на свой мобильный телефон. После голосования сообщи свои ФИО в WhatsApp или смс на номер 999-....... и получи 500 р. на мобильный.

Впрочем, телефон с таким номером оказался не в доступе. Дмитрий пока тоже не отвечает. В комментариях к посту люди подозревают троллей и пранкеров, которые хотят наделать шума на выборной теме. Хотя откликаются и те, кто тоже получил подобное сообщение заработать на голосовании за единороссов.

Член политсовета бердского отделения «ЕР» Кристина Зуева полагает, что подобные «вбросы» - ни что иное, как провокации.
- Я могу со всей ответственностью заявить, что местное отделение партии «Единая Россия» никакого отношения к этому не имеет, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Зуева, предложив обратиться в пресс-службу регионального отделения ЕР. - Это очередные провокации, чтобы вызвать скандал на пустом месте. Вот и все.

Глава бердской территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина узнала о подобных рассылках в момент разговора с «Курьер. Среда. Бердск». Оказалось, что члены ТИК тоже получили подобное сообщение. По ее словам, это, скорее всего, фейк, но заявила, что будут разбираться с участием полиции.

- Если рассматривать рассылку как жалобу, то мы можем запросить информацию от местного отделения «Единой России». Обратимся в полицию, чтобы там нашли некие исходные данные и авторов рассылки. С одной стороны, первая часть текста не является нарушением — это агитация, призыв голосовать за определенную партию, что не запрещено сегодня. А вторая часть текста о получении 500 рублей — это нарушение выборного законодательства, подкуп избирателей, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина, отметив, что передаст в полицию информацию о рассылке в мессенджерах.

Она не исключает, что распространяют информацию соперники партии власти на выборах: все способы хороши.

Продают за 500 рублей голос за Травникова, Карелина, Шимкива по списку «Единой России». Разбираются полиция и избирком Бердска
Такой текст рассылают избирателям накануне выборов
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