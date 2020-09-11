Новосибирская область получит дополнительные средства на достройку домов долевого строительства

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин провёл в Правительстве Новосибирской области в режиме ВКС совещание по вопросам социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ. В совещании приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Члены Правительства России и главы сибирских регионов доложили о выполнении субъектами РФ, входящими в состав Сибирского федерального округа, показателей национального проекта «Жильё и городская среда» по строительству жилья, о ходе реализации программы расселения аварийного жилья, о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», о восстановлении прав граждан – участников долевого строительства.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что по темпам и качеству исполнения национальных проектов сибирские регионы в целом – на хороших позициях. «Хорошая новость для Новосибирской области – мы принимаем решение о дополнительном выделении средств на 4 дома».

Субсидия предоставляется на условиях софинансирования. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено почти 290 млн рублей. Это позволит начать работы по четырём наиболее проблемным объектам.

Андрей Травников также отметил, что в регионе хорошими темпами идёт жилищное строительство, по этому показателю Новосибирская область лидирует в Сибирском федеральном округе и даже идёт с некоторым превышением показателей 2019 года. «Но у такого активного строительства пока, к сожалению, есть и обратная сторона – это появление обманутых дольщиков. Благодарим Правительство РФ за то, что поддержано решение Правления федерального Фонда защиты прав дольщиков о начале финансирования достройки четырёх объектов в Новосибирской области. Речь идёт о домах №№ 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский г. Новосибирска и о доме в г. Обь на ул. Калинина, 20. Это решение позволит уже в 2020 году возобновить работы на указанных объектах, а в 2021 году ввести их в строй. Более 500 жителей Новосибирской области получат долгожданные квартиры», – пояснил Губернатор.

Заместитель Председателя Правительства России добавил, что работа сферы жилищного строительства в Новосибирской области организована хорошо. «Считаю, что Новосибирская область тут может служить примером для многих субъектов Сибирского федерального округа. Также хорошо ведётся работа по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – мы в этом году значительные суммы выделяем именно на строительство дорог, и, несмотря на все сложности текущего года, мы строим больше дорог, чем в прошлом году. По переселению граждан из аварийного жилого фонда Новосибирская область идёт с опережением утверждённых графиков в два раза – это один из лучших показателей в стране. Это – результат системной работы региональной власти. Президент России Владимир Путин принял решение о выделении дополнительных 50 миллиардов рублей на программу переселения граждан с 2022 года, чтобы приблизить её реализацию. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» у нас есть отдельная программа расселения граждан из аварийного и непригодного жилья. Мы подготовили проект закона для того, чтобы максимально ускорить в России реализацию этой программы».

Андрей Травников напомнил, что Новосибирская область активно, одной из первых включилась в 2019 году во вторую федеральную программу по расселению жителей из аварийного жилья. «Действует и наша региональная программа. За счёт средств из двух источников – федерального и регионального бюджетов – мы стараемся реализовывать эту программу ускоренными темпами. Мы идём с опережением, и то поручение, которое дал Президент России – к 2024 году ликвидировать аварийный жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2017 года – мы, безусловно, выполним на территории всей области», – подчеркнул глава региона.

Для справки. По состоянию на 08.09.2020 в сфере контроля министерства строительства Новосибирской области находилось 534 многоквартирных дома, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства, общей площадью 5 166,87 тыс. кв. м (в том числе 65 «проблемных» многоквартирных домов общей площадью 586,59 тыс. кв. м).

Всего на территории Новосибирской области, начиная с 2010 года, введено в эксплуатацию 116 проблемных объектов. В июне 2019 года в ходе Всероссийского совещания по вопросам государственного регулирования в области долевого строительства практическая деятельность Правительства Новосибирской области по вопросу решения проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, признана одной из лучших в Российской Федерации.