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Новосибирская область получит дополнительные средства на достройку домов долевого строительства

11:26 11.09.2020 Фото: nso.ru
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Решение вопроса достройки проблемных домов – один из приоритетов деятельности Правительства Новосибирской области.

Новосибирская область получит дополнительные средства на достройку домов долевого строительства
Новосибирская область получит дополнительные средства на достройку домов долевого строительства

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин провёл в Правительстве Новосибирской области в режиме ВКС совещание по вопросам социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ. В совещании приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Члены Правительства России и главы сибирских регионов доложили о выполнении субъектами РФ, входящими в состав Сибирского федерального округа, показателей национального проекта «Жильё и городская среда» по строительству жилья, о ходе реализации программы расселения аварийного жилья, о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», о восстановлении прав граждан – участников долевого строительства.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что по темпам и качеству исполнения национальных проектов сибирские регионы в целом – на хороших позициях. «Хорошая новость для Новосибирской области – мы принимаем решение о дополнительном выделении средств на 4 дома».

Субсидия предоставляется на условиях софинансирования. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено почти 290 млн рублей. Это позволит начать работы по четырём наиболее проблемным объектам.

Андрей Травников также отметил, что в регионе хорошими темпами идёт жилищное строительство, по этому показателю Новосибирская область лидирует в Сибирском федеральном округе и даже идёт с некоторым превышением показателей 2019 года. «Но у такого активного строительства пока, к сожалению, есть и обратная сторона – это появление обманутых дольщиков. Благодарим Правительство РФ за то, что поддержано решение Правления федерального Фонда защиты прав дольщиков о начале финансирования достройки четырёх объектов в Новосибирской области. Речь идёт о домах №№ 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский г. Новосибирска и о доме в г. Обь на ул. Калинина, 20. Это решение позволит уже в 2020 году возобновить работы на указанных объектах, а в 2021 году ввести их в строй. Более 500 жителей Новосибирской области получат долгожданные квартиры», – пояснил Губернатор.

Заместитель Председателя Правительства России добавил, что работа сферы жилищного строительства в Новосибирской области организована хорошо. «Считаю, что Новосибирская область тут может служить примером для многих субъектов Сибирского федерального округа. Также хорошо ведётся работа по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – мы в этом году значительные суммы выделяем именно на строительство дорог, и, несмотря на все сложности текущего года, мы строим больше дорог, чем в прошлом году. По переселению граждан из аварийного жилого фонда Новосибирская область идёт с опережением утверждённых графиков в два раза – это один из лучших показателей в стране. Это – результат системной работы региональной власти. Президент России Владимир Путин принял решение о выделении дополнительных 50 миллиардов рублей на программу переселения граждан с 2022 года, чтобы приблизить её реализацию. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» у нас есть отдельная программа расселения граждан из аварийного и непригодного жилья. Мы подготовили проект закона для того, чтобы максимально ускорить в России реализацию этой программы».

Андрей Травников напомнил, что Новосибирская область активно, одной из первых включилась в 2019 году во вторую федеральную программу по расселению жителей из аварийного жилья. «Действует и наша региональная программа. За счёт средств из двух источников – федерального и регионального бюджетов – мы стараемся реализовывать эту программу ускоренными темпами. Мы идём с опережением, и то поручение, которое дал Президент России – к 2024 году ликвидировать аварийный жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2017 года – мы, безусловно, выполним на территории всей области», – подчеркнул глава региона.

Для справки. По состоянию на 08.09.2020 в сфере контроля министерства строительства Новосибирской области находилось 534 многоквартирных дома, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства, общей площадью 5 166,87 тыс. кв. м (в том числе 65 «проблемных» многоквартирных домов общей площадью 586,59 тыс. кв. м).

Всего на территории Новосибирской области, начиная с 2010 года, введено в эксплуатацию 116 проблемных объектов. В июне 2019 года в ходе Всероссийского совещания по вопросам государственного регулирования в области долевого строительства практическая деятельность Правительства Новосибирской области по вопросу решения проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, признана одной из лучших в Российской Федерации.

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