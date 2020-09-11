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"Сдохну в холестерине и сахарном диабете, но жрать не перестану!": Поедать булки и котлеты ради удовольствия и не следить за фигурой умоляет житель Бердска

14:00 11.09.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Бердчанин поражается: как люди могут в добровольном порядке лишать себя величайшего удовольствия, которое называется еда? Мнения горожан разошлись.

Сдохну в холестерине и сахарном диабете, но жрать не перестану!: Поедать булки и котлеты ради удовольствия и не следить за фигурой умоляет житель Бердска
Ожирение - бич 21 века

- Как люди могут в добровольном порядке лишать себя величайшего удовольствия, которое называется еда? И если услышите, что кто-то говорит, что удовольствие от своей фигуры больше, чем от еды, то плюньте в рожу этому человеку!НЕТ! Сдохну в холестерине и сахарном диабете, но жрать не перестану! Выпечка, слабости и жареное ван лав! А вы дальше любуйтесь собой и своими фигурами, пока люди живут в удовольствие и не отказывают себе ни в чем, - написал анонимный пользователь соцсети "Вконтакте" в группе "Подслушано в Бердске" вчера, 10 сентября.

Пост в соцсети вызвал бурную полемику бердчан. Так, Ольга написала, что одно дело пробовать разную вкусную еду, другое дело объедаться булками и жаренным:

- Какое тут удовольствие-то? Можно и вкусно кушать и держать себя в форме, одно другому не мешает. А не жрать бесконтрольно и без разбора, как беременная свинья.

Анатолий написал, что надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть: "такой вот парадокс, ребята".

Большинство бердчан сошлось во мнение, что во всем нужно знать меру, как в еде, так и в алкоголе.

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Удовольствие от еды или стройная фигура, что важнее?

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