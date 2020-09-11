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Преимущества аренды VPS на базе ОС Windows

11:37 11.09.2020
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Аренда виртуальных серверов на Windows. Особенности работы и преимущества VPS для клиентов: повышенная безопасность, легкое управление, высокая степень автоматизации и доступ с любых устройств. Создание сервера всего за 1 минуту.

Компания Serverspace предлагает клиентам услугу аренды VPS на Windows по выгодным тарифам – от 29.2 белорусских руб/мес. Детали на официальном сайте провайдера serverspace.by. Виртуальный сервер на базе VMware – это наиболее удачный и выгодный аналог физического сервера. Его чаще всего выбирают, если есть потребность в установке собственного программного обеспечения и операционной системы, изменении настроек хостинга через root-доступ, а также при критической важности производительности web-ресурсов. Благодаря гипервизору VMware осуществляется аппаратная виртуализация и управление удаленным гибко масштабируемым VPS-сервером, размещенном в одном из надежных дата-центров в Амстердаме, России, Беларуси.

Виртуальные серверы на Windows – высокое качество по разумной цене

VPS под управлением ОС Windows прекрасно подходит не только для размещения сайтов, но также и для выполнения узкоспециализированных задач: создания удаленных рабочих мест, обслуживания серверов баз данных, размещения комплекса 1С и тестирования программного обеспечения.

Клиенты Serverspace имеют возможность сэкономить на приобретении лицензий стороннего ПО, поскольку все размещенные на сервере программы и приложения будут доступны с любого подключенного к сети компьютера. Кроме того, каждый VPS Windows гарантированно получает заявленный в конкретном тарифном плане объем дискового пространства, процессорных ресурсов и оперативной памяти, которые можно оперативно увеличивать в любой момент.

Преимущества Windows Server 2019

  • Гиперконвергентная инфраструктура. В пределах одного сервера можно легко объединить и хранилище, и вычисления.
  • Повышенная информационная безопасность. Злоумышленники не могут проникнуть в систему. Встроенная технология слоев безопасности помогает выявить подозрительные действия, снизить потенциальные риски атак и защитить платформу от угроз.
  • Расширенные пользовательские возможности благодаря наличию доступа к корпоративным ресурсам с любых устройств.
  • Вложенная виртуализация. В пределах виртуализированного хоста можно создавать несколько виртуальных машин, что крайне полезно для организации сред разработки.
  • Высокая степень автоматизации и легкое управление мультисерверной площадкой без существенных финансовых вложений.
  • Виртуальные серверы создаются всего за 1 минуту.

Serverspace предоставляет каждому клиенту помощь при миграции сервера, его администрировании, а также гарантирует отсутствие оверселлинга, который у недобросовестных хостеров является причиной возникновения частых ошибок, медленного отклика и зависания сайтов при открывании.

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