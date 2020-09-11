Уволился начмед горбольницы Бердска Марат Зарипов. Он отработал в должности 10 месяцев

Доктор сообщил, что остается в медицине (он уролог-онколог) и пока в Бердске. Причину ухода с поста зама главврача ЦГБ по лечебной части он не стал раскрывать.

Марат Зарипов назначен начмедом ЦГБ Бердска в ноябре 2019

Заместитель главврача по лечебной части Центральной горбольницы Бердска Марат Зарипов уволился. Об этом он сам сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 сентября. В этой должности он отработал 10 месяцев, сменив Надежду Шахатову.

- Сейчас на все вопросы отвечает либо главврач Алла Николаевна или исполняющая обязанности заместителя Альбина Альбертовна. Я больше в больнице не работаю. Так сложилась ситуация, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Марат Марсович.

Он не стал называть причину ухода из ЦГБ, но отметил, что пока остается в Бердске, но «пока не знает», где будет работать:



- Я пока отдыхаю.

Доктор Зарипов по специальности уролог-онколог, поэтому без работы точно не останется. По его словам, он связывает свою дальнейшую жизнь с медициной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нового начмеда в бердскую горбольницу приняли в ноябре 2019 года. Ранее Зарипов был заведующим урологическим отделением «Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства» Новосибирска. Работал урологом и онкологом в частной клинике «Вега» Бердска.