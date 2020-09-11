Телеведущая Екатерина Андреева отдохнула в Горном Алтае

Звезда Первого канала, телеведущая Екатерина Андреева отдыхает в Горном Алтае и публикует видеоотчеты о своих впечатлениях в инстаграме. Так, она побывала на Телецком озере, в долине Чулышмана, на «алтайском Марсе».

«Алтай прекрасен. Реки быстры. Пейзаж поражает своей красотой и величием… Тут сказывают древние легенды, и вечные горы смотрят на все снисходительно. А Долина реки Чулышман – это какая-то земная нереальность. От видов захватывает дух. Целебные ключи бьют прямо под ногами», — рассказала телеведущая своим подписчикам. «Алтай – это очень круто», — заключила она.

Екатерина Андреева сфотографирована во время прогулки на катере по Телецкому озеру вместе с мужем, 60-летним сербским бизнесменом Душаном Перовичем

На одном из снимков Екатерина Андреева сфотографирована во время прогулки на катере по Телецкому озеру вместе с мужем, 60-летним сербским бизнесменом Душаном Перовичем, и оба находятся в прекрасной форме.