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Телеведущая Екатерина Андреева отдохнула в Горном Алтае

14:06 11.09.2020 Фото: Екатерина Андреева
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Екатерина Андреева отдыхала вместе с мужем, 60-летним сербским бизнесменом Душаном Перовичем.

Телеведущая Екатерина Андреева отдохнула в Горном Алтае
Телеведущая Екатерина Андреева отдохнула в Горном Алтае

Звезда Первого канала, телеведущая Екатерина Андреева отдыхает в Горном Алтае и публикует видеоотчеты о своих впечатлениях в инстаграме. Так, она побывала на Телецком озере, в долине Чулышмана, на «алтайском Марсе».

«Алтай прекрасен. Реки быстры. Пейзаж поражает своей красотой и величием… Тут сказывают древние легенды, и вечные горы смотрят на все снисходительно. А Долина реки Чулышман – это какая-то земная нереальность. От видов захватывает дух. Целебные ключи бьют прямо под ногами», — рассказала телеведущая своим подписчикам. «Алтай – это очень круто», — заключила она.

Телеведущая Екатерина Андреева отдохнула в Горном Алтае
Екатерина Андреева сфотографирована во время прогулки на катере по Телецкому озеру вместе с мужем, 60-летним сербским бизнесменом Душаном Перовичем

На одном из снимков Екатерина Андреева сфотографирована во время прогулки на катере по Телецкому озеру вместе с мужем, 60-летним сербским бизнесменом Душаном Перовичем, и оба находятся в прекрасной форме.

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