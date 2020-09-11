Дал 3,5 млн рублей на реконструкцию хоккейной коробки на Горького,1 губернатор Травников во время визита в Бердск

Свой визит в Бердск 11 сентября губернатор Андрей Травников начала с посещения хоккейной коробки на Горького, 1.
Чиновники показали ветхие борты коробки и попросили денег. Губеранатор дал
-Если вы так дружно уверяете, что успеете поставить их до зимы, тогда одобряю, - сказал Андрей Травников.
Сумма, которую готовы выделить на ремонт коробки, равна 3,5 млн рублей.
Сегодня так же планируется посещение хирургического отдаления, частного детсада "Кристаллик" и ДК Октябрь в Новом поселке. Там, как ранее писал "Курьер.Среда.Беердск", крыша на грани обвала.