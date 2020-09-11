+53 новых зараженных COVID-19 за сутки на 11 сентября в Новосибирской области

Всего в Новосибирской области сделано 455 719 тестов на коронавирус.

Еще 63 человека c коронавирусом выздоровели в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 11 сентября в регионе зафиксировано 11 994 случаев COVID-19 (+53 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 710 детей. 10 775 пациентов выздоровели (+63 за сутки).

Скончались еще два пациента – мужчина в возрасте 49 лет и женщина, ей было 52 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 389 человек.

В отделениях реанимации находятся 33 человека. На ИВЛ – 3 пациента.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 920.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 420 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 455 719 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 199 жителей региона, 38 523 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 603 обращения, госпитализированы 22 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу