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Дырявые и покрытые плесенью потолки в хирургии ЦГБ Бердска в первый день выборов увидит губернатор Травников

14:29 11.09.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Пациентов из хирургии и лоротделения перевели в другие отделения,  как начались дожди.

Дырявые и покрытые плесенью потолки в хирургии ЦГБ Бердска в первый день выборов увидит губернатор Травников
Потолок в хирургии ЦГБ Бердска. 11.09.2020

После хоккейной коробки, губернатору Андрею Травникову во время визита в Бердск 11 сентября покажут корпус ЦГБ в Микрорайоне.

Пациентов из хирургии и лоротделения перевели в другие отделения,  как начались дожди.

И сегодня отделение пустует.

Дырявые и покрытые плесенью потолки в хирургии ЦГБ Бердска в первый день выборов увидит губернатор Травников Дырявые и покрытые плесенью потолки в хирургии ЦГБ Бердска в первый день выборов увидит губернатор Травников

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