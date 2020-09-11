Дырявые и покрытые плесенью потолки в хирургии ЦГБ Бердска в первый день выборов увидит губернатор Травников

После хоккейной коробки, губернатору Андрею Травникову во время визита в Бердск 11 сентября покажут корпус ЦГБ в Микрорайоне.
Пациентов из хирургии и лоротделения перевели в другие отделения, как начались дожди.
И сегодня отделение пустует.
Пациентов из хирургии и лоротделения перевели в другие отделения, как начались дожди.
После хоккейной коробки, губернатору Андрею Травникову во время визита в Бердск 11 сентября покажут корпус ЦГБ в Микрорайоне.
Пациентов из хирургии и лоротделения перевели в другие отделения, как начались дожди.
И сегодня отделение пустует.
От редакции
Хороши? Даст Травников на это денег?