Дырявые и покрытые плесенью потолки в хирургии ЦГБ Бердска в первый день выборов увидит губернатор Травников

14:29 11.09.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой 0

Пациентов из хирургии и лоротделения перевели в другие отделения, как начались дожди.

Потолок в хирургии ЦГБ Бердска. 11.09.2020 После хоккейной коробки, губернатору Андрею Травникову во время визита в Бердск 11 сентября покажут корпус ЦГБ в Микрорайоне. Пациентов из хирургии и лоротделения перевели в другие отделения, как начались дожди. И сегодня отделение пустует. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Хороши? Даст Травников на это денег? Ответить