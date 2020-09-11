Какие болезни несовместимые с прививкой от коронавируса. Список

Есть болезни несовместимые с прививкой от коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва".

Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.

"Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", — пояснил Жемчугов.

Медик напомнил, что все вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач.

Кроме того, Жемчугов отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в среду в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.