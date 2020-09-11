Кажется, скоро заживем: насколько вырастет зарплата в 2021 озвучила власть

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.

Как отмечается в исследовании, которое есть в распоряжении "Российской газеты", в основу анализа положены результаты замера потребительских настроений населения. В июле-августе были опрошены жители городов с населением более 250 тыс человек. Собранные данные далее были использованы для математического моделирования динамики экономических показателей России и отдельных городов в течение ближайшего года.

Самый высокий прирост реальной зарплаты можно ожидать, как уверяют эксперты Финуниверситета, в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде.

"Главным двигателем повышения зарплат в России останется экономический рост, основанный на потребительской активности населения, - пояснил "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Исследования показывают, что спрос на товары и услуги сегодня по многим позициям заметно выше, чем год назад, в августе 2019 года. Кроме этого, конъюнктура внешних рынков остается в целом вполне благоприятной для России. В апреле-мае объем российского экспорта снизился на треть по сравнению с прошлогодним показателем, однако уже в июне отставание в объеме продаж российской продукции за рубеж заметно сократилось и составило 25%. Грамотная финансовая политика позволила избежать паники на валютном рынке и удержать курс рубля на уровне, комфортном для импортеров и населения.

"Закрытие" экономики на время коронавирусной эпидемии не смогло сломать благоприятных трендов в потребительских настроениях населения. Именно они являются основой нашего оптимизма относительно роста экономики в 2021 году, а он, в свою очередь, обеспечит рост зарплат россиян".

Источник: РГ