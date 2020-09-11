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Нужно ли сдать тест на COVID-19 после отпуска. Если не сдашь, то получишь штраф?

17:30 11.09.2020 Фото: pixabay.com
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Лаборатории работают в хабах Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону и других городов.

Нужно ли сдать тест на COVID 19 после отпуска. Если не сдашь, то получишь штраф?
Как сдать тест на COVID-19 после отпуска и не получить штраф

В России начали штрафовать туристов, вернувшихся из-за границы и не загрузивших в трехдневный срок результаты теста на COVID-19 на сайт "Госуслуги". Пока наказания минимальные — 15 тысяч рублей (максимум — 40 тысяч). О том, как и где вовремя сдать анализ и удастся ли оспорить взыскание, — в материале РИА Новости.
Штраф в геометрической прогрессии
Одним из первых оштрафованных оказался миллиардер из Санкт-Петербурга, посещавший Испанию. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, он после прибытия из Малаги не разместил на портале "Госуслуги" информацию о тестах на коронавирус, которые делали ему и его детям.

Его представитель на судебном заседании сообщил, что бизнесмен со штрафом согласен.
В этот же день Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку из поселка Рефтинский. Она не загрузила результаты анализа, вернувшись из Турции.
Только в двух этих регионах составлены уже сотни протоколов на путешественников. Так что в ближайшее время число оштрафованных может начать расти в геометрической прогрессии.
Это нереально?

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что согласно Постановлению № 22 от 27 июля "в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг". При этом эксперт отметила, что речь идет о 72 часах, то есть, если путешественник прилетел вечером, он не окажется в менее выгодном положении, чем тот, кто выбрал утренний рейс.
Тем не менее успевают уложиться в трое суток далеко не все.
"Я прилетела 19 августа, заполнила анкету на "Госуслугах" 21-го, в этот же день сдала тест, результат прикрепила 24-го, — поясняет в профессиональном интернет-сообществе турагент из Тольятти. — Читала, что нужно сдать и загрузить результат за 72 часа. Это, конечно, нереально! Только один вариант, чтобы успеть, — если сдашь анализ в аэропорту по прилете".
Прилетели, сдали тест, потом — домой

В столичных хабах за 2750 рублей сделают экспресс-тест и выдадут результат за 60 минут. Но там нередко выстраиваются очереди. Так что при стыковочных рейсах с коротким интервалом между ними есть шанс не успеть на самолет.

"Путешественник предпочитает не рисковать и вылетает в родной город, — поясняет в обсуждениях темы тестов в соцсетях представитель турбизнеса Ирина Кушнарева. — Самолет прибывает на следующий день, причем, например, с задержкой. В поликлинике по месту жительства человека направляют в коммерческую лабораторию (стоимость теста в разных медучреждениях — от 900 до 3500 рублей. — Прим. ред.), так как симптомов заболевания у него нет. Результата тестирования ждать еще три дня. А с момента пересечения российской границы проходят все шесть".

И не во всех аэропортах можно провериться на коронавирус. Например, в Хабаровске это не получится. Готовность результатов — от одних до трех суток. Лаборатории работают в хабах Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону и других городов.

Вирусная атака
Но путешественники жалуются на проблемы.
"Прилетающих в Ростов-на-Дону предостерегайте ни в коем случае не сдавать тест на "корону" в передвижной лаборатории! Мои туристы прилетели 29 августа из Турции. "Сдались" там, заплатили около шести тысяч рублей на троих, — пишет 3 сентября в сообществе "Типичный турист" Елена Вербицкая. — Им выдали чек, сказали, придут результаты на почту. Все уже и календарь перевернули, а их так и нет. Туристов таких было много! В итоге за свой счет сдавали дополнительно!" Правда, потом в обсуждениях уточнили, что это произошло из-за вирусной интернет-атаки. Многие, кто сдавал тест раньше, получили результаты на следующий день.

А вот в Санкт-Петербурге возникла обратная ситуация. Туристка рассказала профессиональному порталу TourDom.ru, что решила сэкономить, не сдавать анализ в аэропорту, а сделать это в городе. Выяснилось, что в большинстве лабораторий с низкими ценами тест делается несколько дней и есть шанс не уложиться в 72 часа. Она вернулась в аэропорт и заплатила за исследование 2500 рублей.

Изучить предложения, сроки исследования и расценки медучреждений лучше до поездки. Во многих регионах результаты готовы уже на следующий день. Записаться также имеет смысл заранее. Стоимость теста в различных медцентрах колеблется от 900 до 3500 рублей.

Бесплатный тест под честное слово
Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга доступна услуга бесплатного ПЦР-тестирования в поликлиниках по полису ОМС. Зачастую записаться на ближайшую дату невозможно, но выход есть.

"Мы вернулись из Турции в Москву в пятницу, 28 августа, вечером. Попытались назначить время теста через систему ЕМИАС, "Госуслуги". Но оказалось, что ближайшая свободная дата — 13 сентября, — говорит туристка Наталья Бинская. — Тогда мы просто пошли в поликлинику в субботу. Сообщили, что вернулись из-за границы. Нам тут же назначили на воскресенье. В понедельник получили результаты".
Наталья уточняет, что никаких доказательств возвращения из-за рубежа в поликлинике не попросили, но все же лучше иметь с собой памятку Роспотребнадзора, которую выдают в аэропортах, или загранпаспорт.

Решить до суда
Даже если случилась заминка, у туристов есть шансы избежать штрафов. "Если результаты не были загружены на сайт "Госуслуги", путешественников вызовут для ознакомления с протоколом об административном нарушении", — уточнил сотрудник Единого консультационного центра Роспотребнадзора. На этом этапе можно предоставить доказательства, что тест был сделан вовремя.

В суде сложнее. "Вопрос доказательной базы: насколько быстро человек обратился в лабораторию, что послужило причиной задержки, — отмечает адвокат "Клуба защиты прав туриста" Маргарита Еремеева. — Хуже, если был технический сбой на сайте "Госуслуги". К скриншотам и другим электронным доказательствам суды специфически относятся. Кроме того, нужно заверить распечатки у нотариуса, а это удовольствие недешевое".

Источник: РИА Новости

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