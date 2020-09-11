Партию племянника Путина могут ликвидировать

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного племянника президента России Романа Путина.
Согласно российскому законодательству, партию ликвидируют, если она семь лет подряд не участвовала в выборах. Речь идет о выборах президента, Госдумы, губернаторов (не менее 10 процентов регионов), региональных парламентов (не менее 20 процентов) и муниципальных выборах в более чем половине регионов.
Как пояснил "Коммерсанту" Роман Путин, партия старается оперативно устранить "недочеты", вышла на муниципальные выборы и наращивает сеть региональных отделений.
Источник: РИА Новости