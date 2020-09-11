Голосование. День первый: Жара +20 и дачи могут испортить явку на выборах депутатов заксобрания в Бердске

Хотя за первые несколько часов первого дня голосования уже определились с выбором примерно 2,5% бердских избирателей. Напомним, что бюллетени за партию и кандидата можно заполнить 11, 12 и 13 сентября.

Жители Бердска выбирают региональный парламент

В пятницу, 11 сентября, в Бердске начались выборы депутатов заксобрания Новосибирской области. Это первый день голосования, которое продлится три дня — 12 и 13 сентября.

По данным территориальной избирательной комиссии, на 14.00 пятницы отдали голоса уже примерно 2,5% общего числа бердских избирателей (всего их примерно 87 тыс.).

По словам председателя ТИК Натальи Фокиной, это неплохой результат. Возможно, что в субботу и воскресенье явка будет снижаться, поскольку синоптики обещают +20 и без осадков, и бердчане решат провести выходные на дачах.

Такого же мнения придерживаются члены участкового избиркома №1341, который расположен в школе №1. Они полагают, что наплыв избирателей будет до вечера 11 сентября и в воскресенье 13-го, в основной день голосования. Хотя все бердские участки будут открыты все дни с 8 часов утра до 8 вечера.

В «первой» школе на 13.30 свой выбор сделали 42 человека, имеющих право голоса. Всего на участке 1341 зарегистрировано 1220 избирателей. Всяк входящему измеряют температуру дистанционным термометром, обязывают надеть медицинские и одноразовые перчатки. И только после этого помечают в избирательном списке и выдают бюллетени. Их два — за кандидата в депутаты регионального парламента по одномандатному округу и за партию.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель УИК Татьяна Бастригина, в пятницу после 20.00 все бюллетени, опущенные в урну поместят в сейф-пакет:

- Он будет хранится в нашем сейфе до 13 сентября, до момента подведения итогов выборов. Завтра, 12-го числа, урны для голосования будут снова чистые. А вечером бюллетени тоже упакуем в сейф-пакеты. Также поступим с бюллетенями проголосовавших на дому.

На пятницу в УИК поступило 4 заявки о голосовании на дому. Но их может стать больше, поскольку они принимаются до 14.00 воскресенья.

Пока на участке в школе №1 находятся наблюдатели от партии «Новые люди» и ЛДПР, а также от кандидата Кастальского. 13 сентября собираются прибыть наблюдатели от кандидата Родиной, которая баллотируется по 16-у округу.

Пока никаких происшествий на участке 1341 не произошло. Как и в целом по Бердску, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» глава бердской ТИК Наталья Фокина.

- Жалоб никаких нет. Статистику по явке мы будем собирать в конце дня. Трудно предсказать, когда люди пойдут голосовать наиболее активно. Но за три дня, думаю, избиратели найдут время и проголосовать, и отдохнуть на дачном участке, - высказалась Наталья Валерьевна.

На избирательных участках в Бердске соблюдают все санитарные требования