Ситуация с Навальным могла быть срежиссирована, заявила Россия в ООН

"У нас нет оснований, чтобы начинать расследование. Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно

Он также отметил, что у России нет оснований для начала расследования инцидента.

Ситуация с Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

"Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре, - сказал он. - Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал".

"У нас нет оснований, чтобы начинать расследование. Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах, - подчеркнул дипломат в ответ на обращенные к РФ призывы западных государств провести разбирательство. - Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении".

Небензя отметил, что запрос Москвы в адрес Берлина с просьбой предоставить результаты исследований "направлен именно на то, чтобы установить истину в возможном преступлении, к чему призывает Германия, а также другие страны".

США и европейские государства подняли в СБ ООН тему, касающуюся Навального, несмотря на то, что это противоречило заявленной повестке заседания. Представитель США Черит Норман Шале призвала Россию к сотрудничеству с международным сообществом в расследовании инцидента.

Источник: ТАСС