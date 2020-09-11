11.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Спорт

Танкист Павел Золотько победил в «Танковом биатлоне». Видео стало вирусным

17:15 11.09.2020 Фото: кадр из видео чата WhattsApp
1

Немаловажную роль в победе сыграл наводчик танка 25-летний сержант Павел Золотько — уроженец деревни Новососедово Новосибирской области.

Танкист Павел Золотько победил в «Танковом биатлоне». Видео стало вирусным
Вирусное видео с танкистом из Искитимского района заполонило мессенджеры новосибирцев

Российская команда одержала победу на «Танковом биатлоне», который проводили в рамках Армейских международных игр-2020 на подмосковном полигоне в Алабино. Немаловажную роль в победе сыграл наводчик танка 25-летний сержант Павел Золотько — уроженец деревни Новососедово Новосибирской области.

Сержант Павел Золотько выступал от России на модифицированной версии танка Т-72 Б3. Ему с лёгкостью удалось поразить мишени, находящиеся почти в двух километрах от танка. Теперь видео с выступлением нашего земляка стало поистине вирусным и гуляет по чатам всех жителей Новосибирской области.

К слову, от общевойсковой биатлонная версия танка отличается чуть более мощным двигателем, также там есть тепловизор, мощная оптика и даже баллистический вычислитель, однако за наводчика он не целится — лишь ускоряет вычисления поправок. Поэтому в биатлоне на танке Т-72 всё зависело от мастерства бойца, а именно от того, как он обращается с «Чебурашкой» (так называют танкисты пульт управления башней).

— Выстрел на ходу на дистанцию в 1800 метров — задача далеко не простая, ведь на траекторию полёта снаряда влияют многие факторы: дистанция, ветер, уровень влажности, давление воздуха и многие другие параметры, — прокомментировали эксперты в области военного снаряжения.

В Танковом биатлоне-2020 нашему земляку удалось обойти Китай и Белоруссию. Среди команд 1-го дивизиона представители КНР заняли второе место, третье досталось танкистам из Белоруссии. Четвёртыми стали представители Азербайджана.

Как сообщили Горсайту в пресс-службе 41-й общевойсковой армии, сейчас Павел Золотько служит на Дальнем Востоке.

Источник: gorsite.ru

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Молодец.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тешит самолюбие идея перенести столицу в Новосибирск мэра Локтя
19:03 11-09-2020
Тешит самолюбие идея перенести столицу в Новосибирск мэра Локтя
Сильные обереги для защиты от злых людей и плохих мыслей
19:00 11-09-2020
Сильные обереги для защиты от злых людей и плохих мыслей
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы: Что в этот день обязательно должна сделать каждая женщина?
18:55 11-09-2020
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы: Что в этот день обязательно должна сделать каждая женщина?
Дочь Заворотнюк на фоне стресса решилась обрезать свои волосы
18:53 11-09-2020
Дочь Заворотнюк на фоне стресса решилась обрезать свои волосы
Удар в висок: отобрал смартфон за 14 тыс. рублей у мальчика подросток в Новосибирске
18:50 11-09-2020
Удар в висок: отобрал смартфон за 14 тыс. рублей у мальчика подросток в Новосибирске
"Богиня Вселенной": Вера Брежнева засветила смелое декольте в колье из "Титаника" и показала нескончаемые ноги
18:40 11-09-2020
Когда в России отменят плату за проезд в общественном транспорте?
18:38 11-09-2020
Когда в России отменят плату за проезд в общественном транспорте?
Действенные заговоры от грабителей, пожара и на защиту собственности
18:35 11-09-2020
Действенные заговоры от грабителей, пожара и на защиту собственности
Анализы Навального не тянут на уголовное дело, заявили в Кремле
18:25 11-09-2020
Анализы Навального не тянут на уголовное дело, заявили в Кремле
Заворотнюк "непоправимо" изменилась: несвязная речь, но интеллект не пострадал 1
18:14 11-09-2020
Заворотнюк