Танкист Павел Золотько победил в «Танковом биатлоне». Видео стало вирусным

Вирусное видео с танкистом из Искитимского района заполонило мессенджеры новосибирцев

Российская команда одержала победу на «Танковом биатлоне», который проводили в рамках Армейских международных игр-2020 на подмосковном полигоне в Алабино. Немаловажную роль в победе сыграл наводчик танка 25-летний сержант Павел Золотько — уроженец деревни Новососедово Новосибирской области.

Сержант Павел Золотько выступал от России на модифицированной версии танка Т-72 Б3. Ему с лёгкостью удалось поразить мишени, находящиеся почти в двух километрах от танка. Теперь видео с выступлением нашего земляка стало поистине вирусным и гуляет по чатам всех жителей Новосибирской области.

К слову, от общевойсковой биатлонная версия танка отличается чуть более мощным двигателем, также там есть тепловизор, мощная оптика и даже баллистический вычислитель, однако за наводчика он не целится — лишь ускоряет вычисления поправок. Поэтому в биатлоне на танке Т-72 всё зависело от мастерства бойца, а именно от того, как он обращается с «Чебурашкой» (так называют танкисты пульт управления башней).

— Выстрел на ходу на дистанцию в 1800 метров — задача далеко не простая, ведь на траекторию полёта снаряда влияют многие факторы: дистанция, ветер, уровень влажности, давление воздуха и многие другие параметры, — прокомментировали эксперты в области военного снаряжения.

В Танковом биатлоне-2020 нашему земляку удалось обойти Китай и Белоруссию. Среди команд 1-го дивизиона представители КНР заняли второе место, третье досталось танкистам из Белоруссии. Четвёртыми стали представители Азербайджана.



Как сообщили Горсайту в пресс-службе 41-й общевойсковой армии, сейчас Павел Золотько служит на Дальнем Востоке.

Источник: gorsite.ru