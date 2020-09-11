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В белых шляпах невеста Валентина и жених Владимир третий раз поженились 11 сентября 2020 в ЗАГСе Бердска

19:58 11.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: Дарья Моисеенко
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Супруги Аникины сыграли алмазную свадьбу. "Молодые" до сих пор с трепетом и нежностью относятся друг к другу, не скрывая любви, говорят о ней и делятся секретом семейного долголетия.

В белых шляпах невеста Валентина и жених Владимир третий раз поженились 11 сентября 2020 в ЗАГСе Бердска
Супруги  ждут регистрацию, но уже их успели поздравить родные

Пара Валентина и Владимир Аникины уже в третий раза приезжают в ЗАГС, чтобы пожениться. Первый был в 1960 году, а второй совсем недавно, в 1995-м, в годовщину серебряной свадьбы. А третий  раз 11 сентября 2020 года, спустя 60 лет совместной супружеской жизни.

Всё началось в Кемеровской области; там они вместе работали в шахте, где и познакомились. Владимир работал машинистом электровоза, а его возлюбленная телефонисткой. Встретились совсем юными - Валентине было 18 лет, а ее будущему мужу 19.

Когда только зарождались отношения, чтобы удивить свою вторую половинку, парень шел к любимой 5 километров, жили друг от друга далеко.

- Он заходил за мной, и мы вместе за руку шли на свидание, в парк, в кино или театр, еще нам очень нравилось качаться на качелях, - вспоминает Валентина.

В белых шляпах невеста Валентина и жених Владимир третий раз поженились 11 сентября 2020 в ЗАГСе Бердска
Спустя годы между Валентиной Владимиром нежные отношения

Через год дружбы молодые люди узнала друг друга лучше, решили узаконить отношения.
Супруги не скрывают: были и трудные периоды в семейной жизни.

- Прожили вместе год, его забрали в армию, я ждала уже с дочкой на руках три года. А он служил в ракетных войсках в Москве, но несколько раз Володю отпускали к семье, - рассказывает Валентина.

Пара уверена, что всем правит любовь и без нее невозможно прожить столько лет вместе.
Владимир раскрывает секрет отношений:

- Чтобы прожить такую длинную совместную жизнь, нужно иметь много терпения, взаимопонимания и, конечно, любви друг к другу.

В белых шляпах невеста Валентина и жених Владимир третий раз поженились 11 сентября 2020 в ЗАГСе Бердска
На годовщину внук подарил рисунок

С годовщиной, алмазной свадьбой, пришли поздравить "молодых" дети, племянники, внуки и маленький правнук.

Пока идет "бракосочетание", родственники делятся: между Валентиной и Владимиром очень трепетное отношение, заметно, как они друг друга оберегают.

Зять Валерий утверждает:

- Они для нас пример, смотрим и равняемся . Мы с женой уже тоже 33 года вместе.

Из-за ЗАГСа супруги уехали под музыку старого вальса.

В белых шляпах невеста Валентина и жених Владимир третий раз поженились 11 сентября 2020 в ЗАГСе Бердска
На фото только половина родных , которые поздравляли супругов в этот день
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От редакции

Сколько вы вместе со второй половинкой ?

Аноним, 11 сентября 2020 20:18
Супруга во всех случаях зовут Владимир Борисович, а не Борис. Если берётесь делать людям приятное. то, пожалуйста не допускайте таких ошибок.
Аноним, 11 сентября 2020 20:19
Так все-таки как жениха зовут: Борис или Владимир?

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