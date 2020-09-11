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Матрасы и подушки для паллетов и поддонов

15:52 11.09.2020
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В интернет-магазине Tent Chehol можно заказать разные виды продукции.

Матрасы и подушки для паллетов и поддонов

В интернет-магазине Tent Chehol можно заказать разные виды продукции. Например, матрасы и подушки для паллет и поддонов. Продукция соответствует требованиям стандартов качества, надежна в эксплуатации. Она представлена в разных ценовых категориях.

Основные предложения

  • Автомобильные и строительные тенты.
  • Шатры и беседки.
  • Чехлы.
  • Тенты, мешки, шторы.
  • Мягкие окна ПВХ.
  • Спортивный инвентарь.
  • Тканевые материалы.
  • Товары на пошив.
  • Другие виды товаров.

В каталоге представлены разные модели и виды тентов, шатров и беседок. В наличии чехлы, тенты, мешки и шторы. А также мягкие окна из ПВХ, тканевые материалы и многое другое. Некоторые товары можно приобрести дешевле по акции. Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями. Есть возможность оптового заказа. На товары выставлены выгодные расценки. С подробностями стоит ознакомиться на сайте.

Матрасы и подушки для паллетов и поддонов

Услуги

Компания предлагает разные виды услуг. Это:

  • печать рекламы на тентах;
  • пошив тентов;
  • ремонт тентов и чехлов;
  • изготовление чехлов на заказ.

Ассортимент матрасов и подушек

У потребителя есть возможность выбрать матрасы и подушки из широкого ассортимента. В каталоге представлены такие варианты, как матрасы и подушки для поддонов и паллетов, балкона, подоконников, ниш. Есть также варианты для прихожих, стульев, диванов и кресел.

Преимущества продукции и услуг

Каждое наименование в интернет-магазине снабжено описанием. В нем представлена детальная информация о возможностях и качествах, достоинствах и особенностях товара. А также имеются его фотографии, указана стоимость, технические и эксплуатационные характеристики, прочие данные.

У потребителя имеются возможности для отбора товаров с помощью фильтров. Они позволяют делать выборку по определенным критериям. Например, цене, размерам, цвету и пр. На основе этого легче находить, сравнивать и выбирать оптимальные варианты для покупки.

Заказ оформляется онлайн на сайте через корзину. Оформление не занимает много времени и не требует особых усилий. Доставка выполняется по территории Российской Федерации с привлечением различных транспортных компаний. Оплату можно внести банковским или онлайн переводом, наличными денежными средствами. На сайте имеется блог с тематическими публикациями. Консультации предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.

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