Матрасы и подушки для паллетов и поддонов

В интернет-магазине Tent Chehol можно заказать разные виды продукции. Например, матрасы и подушки для паллет и поддонов. Продукция соответствует требованиям стандартов качества, надежна в эксплуатации. Она представлена в разных ценовых категориях.
Основные предложения
- Автомобильные и строительные тенты.
- Шатры и беседки.
- Чехлы.
- Тенты, мешки, шторы.
- Мягкие окна ПВХ.
- Спортивный инвентарь.
- Тканевые материалы.
- Товары на пошив.
- Другие виды товаров.
В каталоге представлены разные модели и виды тентов, шатров и беседок. В наличии чехлы, тенты, мешки и шторы. А также мягкие окна из ПВХ, тканевые материалы и многое другое. Некоторые товары можно приобрести дешевле по акции. Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями. Есть возможность оптового заказа. На товары выставлены выгодные расценки. С подробностями стоит ознакомиться на сайте.
Услуги
Компания предлагает разные виды услуг. Это:
- печать рекламы на тентах;
- пошив тентов;
- ремонт тентов и чехлов;
- изготовление чехлов на заказ.
Ассортимент матрасов и подушек
У потребителя есть возможность выбрать матрасы и подушки из широкого ассортимента. В каталоге представлены такие варианты, как матрасы и подушки для поддонов и паллетов, балкона, подоконников, ниш. Есть также варианты для прихожих, стульев, диванов и кресел.
Преимущества продукции и услуг
Каждое наименование в интернет-магазине снабжено описанием. В нем представлена детальная информация о возможностях и качествах, достоинствах и особенностях товара. А также имеются его фотографии, указана стоимость, технические и эксплуатационные характеристики, прочие данные.
У потребителя имеются возможности для отбора товаров с помощью фильтров. Они позволяют делать выборку по определенным критериям. Например, цене, размерам, цвету и пр. На основе этого легче находить, сравнивать и выбирать оптимальные варианты для покупки.
Заказ оформляется онлайн на сайте через корзину. Оформление не занимает много времени и не требует особых усилий. Доставка выполняется по территории Российской Федерации с привлечением различных транспортных компаний. Оплату можно внести банковским или онлайн переводом, наличными денежными средствами. На сайте имеется блог с тематическими публикациями. Консультации предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.