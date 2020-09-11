Выкупить свой частный детсад «Кристаллик» просит крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев губернатора. Тогда его отдадут городу

Пока решение о судьбе детского сада на 112 не принято. Но власть уже планирует открыть в нем ясли или спецгруппы для детей со сколиозом. Смотрите видео.

Бизнесмен Виктор Голубев (на фото - в центре) показал свой садик губернатору (на фото - слева) и мэру Бердска (на фото - справа)

Во время рабочего визита в Бердск 11 сентября губернатор Новосибрской области Андрей Травников побывал в частном детском саду «Кристаллик» на 112 мест. Он принадлежит крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.

Предприниматель провел делегацию областных и местных чиновников, в том числе мэра Бердска Евгения Шестернина по этажам, показал пищеблок, территорию вокруг.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова, Голубев вышел к Травникову с предложением выкупить детский сад и передать его муниципалитету. Она отметила острую необходимость в Бердске создания ясельных групп.



- И это будет хорошим подспорьем. Здесь, предположительно, будут воспитываться дети с искривленной осанкой, - сообщили Шурова.

Впрочем, она подчеркнула, что пока окончательного решения не принято. Возможно, оно прозвучит в ходе поездки губернатора по Бердску. Сейчас о направился в Новый поселок.