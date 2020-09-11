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Выкупить свой частный детсад «Кристаллик» просит крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев губернатора. Тогда его отдадут городу

15:53 11.09.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Пока решение о судьбе детского сада на 112 не принято. Но власть уже планирует открыть в нем ясли или спецгруппы для детей со сколиозом. Смотрите видео.

Выкупить свой частный детсад «Кристаллик» просит крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев губернатора. Тогда его отдадут городу
Бизнесмен Виктор Голубев (на фото - в центре) показал свой садик губернатору (на фото - слева) и мэру Бердска (на фото - справа)

Во время рабочего визита в Бердск 11 сентября губернатор Новосибрской области Андрей Травников побывал в частном детском саду «Кристаллик» на 112 мест. Он принадлежит крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.

Предприниматель провел делегацию областных и местных чиновников, в том числе мэра Бердска Евгения Шестернина по этажам, показал пищеблок, территорию вокруг.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова, Голубев вышел к Травникову с предложением выкупить детский сад и передать его муниципалитету. Она отметила острую необходимость в Бердске создания ясельных групп.

- И это будет хорошим подспорьем. Здесь, предположительно, будут воспитываться дети с искривленной осанкой, - сообщили Шурова.

Впрочем, она подчеркнула, что пока окончательного решения не принято. Возможно, оно прозвучит в ходе поездки губернатора по Бердску. Сейчас о направился в Новый поселок.

Выкупить свой частный детсад «Кристаллик» просит крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев губернатора. Тогда его отдадут городу
Выкупить свой частный детсад «Кристаллик» просит крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев губернатора. Тогда его отдадут городу
Выкупить свой частный детсад «Кристаллик» просит крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев губернатора. Тогда его отдадут городу
Выкупить свой частный детсад «Кристаллик» просит крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев губернатора. Тогда его отдадут городу
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От редакции

Нормальное бизнес-партнерство?

Аноним, 11 сентября 2020 16:21
Сначала слепить что-нибудь из палок и желудей, а потом спихнуть актив государству.

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