Сайт кинотеатр с фильмами и сериалами Netflix

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Благодаря разнообразию фильмов и сериалов Netflix за считанные годы превратился в известную компанию по производству кинокартин мирового уровня. На ее счету такие шедевры, как «Брачная история» с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон в главных ролях, криминальная драма «Ирландец», драма «Рома», криминальная драма триллер «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером, биографическая драма «Два папы» с Энтони Хопкинсом. И это только несколько фильмов, которые можно назвать в качестве удавшихся. В каталоге компании имеются десятки не менее успешных и популярных кинокартин.

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