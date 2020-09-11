Из-за выборов нельзя будет сходить в кинотеатр в выходные в Бердске

По постановлению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, во всех театрах и кинотеатрах региона зрителей ждут с 12 сентября. Бердчане – исключение. — Кинотеатр «Орион» откроется в понедельник, 14 сентября, поскольку в субботу и воскресенье в здании будут проходить выборы в Законодательное собрание Новосибирской области, — сообщили «Свидетелю» в общественном очаге культуры. С понедельника все любители фантастических боевиков смогут посмотреть на широком экране киноленты «Довод» и «Новые мутанты», приключенческое фэнтези «Мулан». Внимание! Вход в кинотеатр только в масках!
По постановлению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, во всех театрах и кинотеатрах региона зрителей ждут с 12 сентября. Бердчане – исключение.
— Кинотеатр «Орион» откроется в понедельник, 14 сентября, поскольку в субботу и воскресенье в здании будут проходить выборы в Законодательное собрание Новосибирской области, — сообщили «Свидетелю» в общественном очаге культуры.
С понедельника все любители фантастических боевиков смогут посмотреть на широком экране киноленты «Довод» и «Новые мутанты», приключенческое фэнтези «Мулан».
Внимание! Вход в кинотеатр только в масках!