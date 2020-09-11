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Пресс-релиз

Выставка тканей

16:19 11.09.2020
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Мир моды – это место, где возможности человеческих фантазий не имеют никаких ограничений.

Любой может придумать и задать в тренд то, что нравится именно ему. Поэтому в современном мире регулярно появляется все большее количество людей, занимающихся производством стильных и неподражаемых вещей. Именно для таких людей в сентябре проходит выставка тканей ведущих мировых производителей.

«Интерткань» - это настоящий салон текстиля, который дает людям, работающим в этой сфере получить огромный опыт и только самую полезную информацию. выставка проходит с 15 и по 17 сентября, каждый день расписан поминутно, поэтому участникам просто не будет предоставлено возможности скучать.

Консультации и мастер-классы от ведущих специалистов, огромное количество советов о ведении производства текстиля, много информации на тему автоматизации процессов производства, где и как покупать только лучшие ткани и все о перспективах и возможностях карьерного роста в этой области. Спикерами на этом событии являются только лучшие специалисты, которые имеют огромный опыт за плечами.

Все событие представляет из себя самое прямое общение с экспертами в области тканей, обмен опытом и ответы профессионалов на все интересующие вас вопросы. Постоянными посетителями выставки уже долгое время являются руководители и собственники крупных текстильных, швейных и трикотажных компаний и авторских ателье. Одни из ведущих дизайнеров России и большое количество профессионалов из мира моды также являются посетителями выставки.

На выставочном пространстве умещаются крупнейшие производители ткани, пряжи, технического текстиля, нитей, трикотажа, бытового текстиля, галантереи, фурнитуры, сырья, красителей и многих комплектующих. Данное мероприятие ежегодно имеет место быть и проводится весной и осенью в московском ЦВК «Экспоцентр».

Оказаться свидетелем данного события значит для вас обрести ценный опыт, ибо мероприятие объединяет огромное количество людей, в сердцах которых уже долгое время держится любовь к одному делу. Всех посетителей объединяет этот мир красочных тканей, что делает их единомышленниками, которые помогают друг другу советами, комментариями и возможной поддержкой.

Также в свете последних событий вам совершенно не стоит волноваться за безопасность вашего здоровья, так как на мероприятии соблюдаются все меры против инфекционных заболеваний: безопасное расстояние, масочный режим, антисептик для рук, регулярное проветривание и проверка температуры тела посетителей.

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