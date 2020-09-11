Куда пропадают лекарства

Все мы привыкли к шопингу по интернету: покупаем одежду, книги, косметику, товары для дома и сада, заказываем еду и многое другое.

А вот есть ли специальное мобильное приложение или сайт для поиска и заказа сертифицированных лекарственных средств? Можно с уверенностью ответить, что есть. Сайт Мегаптека.ру поможет найти нужный препарат без завышения его реальной стоимости. Данным сайтом ежедневно пользуются свыше 200 000 человек для заказа требуемых медикаментов по приемлемым ценам.

Что происходит когда пропадает лекарство

Для примера в апреле 2020 года на официальный сайт Мегаптека.ру в поисках лекарственного средства Плаквенил обратились 22 000 человек, данный препарат невозможно было приобрести в обычных аптеках. В сентябре 2019 года трудно было купить Акнекутан, а в феврале того же года был недоступен препарат Новинет.

Спрос превысил предложение

Такая ситуация наблюдалась весной 2020 года с медикаментами Иммард, Тамифлю, Плаквенил, Главит. После официальной информации в иностранных СМИ о том, что лекарство Гидроксихлорохин спасает от короновирусной инфекции его буквально смели с полок аптек во всех городах.

Уменьшение поставок зарубежных медикаментов

В ситуации, когда лекарственное средство входит в список жизненно необходимых стоимость на него ставит государство и фармацевтическая компания не вправе будет ее менять. Подобных медикаментов более 770.

Переоформление документов

У каждого лекарственного средства есть собственное регистрационное удостоверение. Которые имеет определенный срок действия. И время от времени документы приходится переоформлять. Возможно, это произошло с лекарством Вигантол поэтому раньше августа 2020 года препарат в аптеках его ждать не нужно.

Заканчивается госрегистрация препарата

Да, к сожалению, подобное иногда происходит. Такое случилось с медикаментом Фенотропил, его сняли с производства еще в апреле 2017 года.

Невыгодное создание дешевых препаратов

Стоимость фарм-субстанций из-за резкого падения курса рубля для фармацевтических компаний стала невыгодной. Увеличить стоимость средств не позволяет государство, а отпускать в продажу препараты ниже себестоимости производители не могут.

Что предпринять когда лекарственное средство необходимо прямо сейчас

Кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники «Гармония жизни» Ольга Львовна Крылова говорит: «В ситуации, когда медикамент требуется купить немедленно, а в продаже его нет или трудно найти, то стоит найти аналогичное средство по рекомендации лечащего врача или спросить у знакомых о наличии средства в той или иной аптеке».

А что делать докторам, которые выписывают средство, а в продаже его нет

Подбирать альтернативу, поскольку на каждое заболевание можно найти несколько схем лечения, поэтому всегда можно найти вариант.

Находятся ли в безопасности граждане от сильно завышенных цен в условиях временного дефицита лекарственных средств

К большому разочарованию, но покупатель никак не защищен от несправедливо высокой стоимости препаратов. Исключением является жизненно необходимые препараты.

Как Мегаптека помогает покупателям?

Мегаптека.ру объединила более 13000 тысяч аптек и дает возможность выбрать необходимое лекарственное средство каждому покупателю. Сейчас более 20% всех аптек страны находятся на Мегатека.ру.