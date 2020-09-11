Нюансы покупки полиэтиленовых труб

Еще несколько десятилетий назад для установки водопровода или системы отопления использовались исключительно металлические трубы.

Это было связано не только с доступностью такого материала ввиду развития промышленности, но и с отсутствием альтернативы. Сегодня же рынок активно предлагает именно полиэтиленовые трубы как замену устаревшему и громоздкому металлу, и главным преимуществом такого материала сегодня считается довольно низкая стоимость и легкость в эксплуатации.

Например, если человек решил купить биде, вряд ли он отправится в магазин за металлическими трубами. Во-первых, они трудны в транспортировке ввиду своего большого веса, а во-вторых, их гораздо сложнее установить, так как отсутствует пластичность. Некоторые полиэтиленовые трубы можно установить даже без использования дополнительных инструментов, буквально вручную, а срок годности у такого изделия очень большой, что только добавляет ему преимуществ.

Основные и преимущества изделий свойства

Перед тем, как купить полиэтиленовые трубы https://armtrading.ru/, важно разобраться в свойствах материала и особенностях его применения. Только так получится гарантированно выбрать подходящие трубы, отвечающие всем запросам пользователя.

Положительных качеств у этого материала огромное количество, именно поэтому все чаще отдается предпочтение именно полиэтиленовым трубам.

Этот материал не вступает в химические реакции даже с самыми сильными раздражителями, такими, как соляная кислота, и является абсолютно нейтральным. Именно поэтому материал все чаще применяется на крупных предприятиях, где проходит работа с опасными реагентами. Полиэтиленовые трубы, в отличие от металлических, не влияют на вкус и качество воды, если установлены в системе водопровода. Сегодня практически в каждом доме можно встретить трубы, изготовленные из этого материала, а металл отходит на второй план. Трубы защищены от внутренних отложений, так как поверхность материала очень гладкая. Даже через много лет внутри такой трубы, скорее всего, не скопится мусор и грязь. Стенки труб обладают небольшим сопротивлением, благодаря чему требуется меньший напор для нормального поступления воды. Это влияет на экономию ресурсов и нормализует процесс водоснабжения. При нормальном использовании в быту такие трубы могут служить до пятидесяти лет без необходимости ранней замены. Для оптимизации работы можно купить электромагнитный клапан или купить клапан регулирующий – трубы соответствующего размера сочетаются со многими дополнительными элементами. Стабилизировать работу системы с такими трубами очень легко – достаточно купить балансировочный клапан, который устанавливается легко даже без особых навыков. Полиэтиленовые трубы обладают небольшим весом и низкой ценой, не проводят электричество и звук, потому особенно удобны для установки в многоквартирном доме.

Есть ли недостатки у таких труб?

Чтобы точно определиться с выбором, нужно знать не только достоинства, но и недостатки полиэтиленовых труб. К счастью, их относительно немного.

Такое вещество, как полиэтилен, довольно легко подвергается горению, и в процессе горения выделяет вредные вещества. Трубы неустойчивы к ультрафиолетовому излучению, потому их размещение на открытом пространстве – не лучшая идея. При повышенных температурах трубы сильно расширяются, потому придется приобрести дополнительно компенсатор. Если в трубе из-за низких внешних температур застыла жидкость, возможен разрыв трубы, который сложно обнаружить сразу.

Все эти недостатки полностью компенсируются достоинствами, потому при правильной эксплуатации труб неприятностей возникнуть не должно.

Трубы из сшитого полиэтилена

Такие трубы обладают всеми положительными качествами, благоприятно влияющими на эксплуатацию. Они легко выдерживают температуру вплоть до 95 градусов, что позволяет устанавливать их на горячее водоснабжение и даже системы отопления. Через такие трубы можно пропускать даже газ – с большой вероятностью получится полностью исключить любую утечку, а это значит, что применение труб безопасно при различном применении.

Благодаря тому, что такие трубы не проводят электричество, их остатки часто применяются даже для изоляции кабеля, например, на дачном участке, где применение других изолирующих материалов не представляется возможным. Такие трубы очень похожи на металлопластик, их единственное отличие – это отсутствие алюминиевой прослойки, за счет чего полиэтиленовые трубы намного пластичнее.

Срок службы

Длительность эксплуатации данного вида труб напрямую зависит от вида использования и от условий применения. Естественно, труба, расположенная под открытым солнцем или в промерзающей земле, быстро придет в негодность, так как не предназначена для подобных факторов. При нормальном применении труба прослужит до пятидесяти лет. Конечно, этот срок может сильно уменьшиться при больших нагрузках на трубу, но внеплановая замена требуется только в исключительных случаях.

Преимуществом таких труб становится их возможность восстанавливать свою прежнюю форму после механического воздействия. Благодаря такому свойству заломы и трещины исключаются, а срок службы увеличивается.

Особенности монтажа

Преимуществом полиэтиленовых труб является то, что они довольно просты в установке. Конечно, многое зависит и от сферы применения, но главным плюсом таких труб является тот факт, что после установки через некоторое время можно целиком изменить всю систему, добавив детали. Например, можно увеличить протяженность водопровода при расширении дома или переносе санузла.

Главная задача во время установки полиэтиленовых труб – обеспечить качественную изоляцию, чтобы при эксплуатации изделия не возникло протечек. Но даже в случае обнаружения таковых их довольно легко устранить, используя правильную подгонку, обработку и специальные прокладки.

Полиэтиленовые трубы – это оптимальное решение для любого помещения, и удобство они обеспечат как в частном, так и в многоквартирном доме.