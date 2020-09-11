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Даты сильных магнитных бурь после 15 сентября: Как избежать скачков давления и головной боли

17:35 11.09.2020 Фото: pxhere.com
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29 сентября магнитная буря будет средней силы, что может привести к скачкам давления и мигреням.

Даты сильных магнитных бурь после 15 сентября: Как избежать скачков давления и головной боли
Эксперты уверяют нас в том, что лишь 10% от всего населения земного шара, чувствительны к магнитным бурям

Специалисты назвали даты трех сильных магнитных бурь в сентябре. В эти дни наверняка плохо себя будут чувствовать метеочувствительные люди, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, геомагнитная обстановка на Земле в сентябре чуть лучше, чем в августе, но магнитные бури все равно будут.

Так, 26 сентября проявит себя солнечная активность средней силы. Максимальную осторожность в этот день нужно будет соблюдать метеочувствительным людям. Также стоит насторожиться людям с нестабильной психикой. Им лучше принять успокоительные средства, заварить травяной чай и избегать конфликтных ситуаций в течение дня.

Но самые сильные магнитные удары ожидаются в конце первого осенного месяца. 29 сентября магнитная буря будет средней силы, что может привести к скачкам давления и мигреням.

К вечеру буря наберет обороты, и 30 сентября всех ждет настоящее испытание. Дискомфорт, расстройство сна, беспокойство, ломота в суставах, головная боль – не удивляйтесь, если в последний день месяца это придет в вашу жизнь. Всем, кто страдает от хронических заболеваний и регулярно принимает медицинские препараты, рекомендуют максимально разрешенную дозу. Или, как минимум, не забывать пить лекарства. За руль в эти дни лучше не садиться, да и вообще в путешествие отправляться не стоит.

Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям

  • Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание;
  • снижение стресов;
  • употребление не менее 2 литров воды в день;
  • умеренные физические нагрузки.
  • В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать.
  • Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.

Источник: primpress

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