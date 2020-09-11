Даты сильных магнитных бурь после 15 сентября: Как избежать скачков давления и головной боли

Специалисты назвали даты трех сильных магнитных бурь в сентябре. В эти дни наверняка плохо себя будут чувствовать метеочувствительные люди, сообщает PRIMPRESS.
По словам специалистов, геомагнитная обстановка на Земле в сентябре чуть лучше, чем в августе, но магнитные бури все равно будут.
Так, 26 сентября проявит себя солнечная активность средней силы. Максимальную осторожность в этот день нужно будет соблюдать метеочувствительным людям. Также стоит насторожиться людям с нестабильной психикой. Им лучше принять успокоительные средства, заварить травяной чай и избегать конфликтных ситуаций в течение дня.
Но самые сильные магнитные удары ожидаются в конце первого осенного месяца. 29 сентября магнитная буря будет средней силы, что может привести к скачкам давления и мигреням.
К вечеру буря наберет обороты, и 30 сентября всех ждет настоящее испытание. Дискомфорт, расстройство сна, беспокойство, ломота в суставах, головная боль – не удивляйтесь, если в последний день месяца это придет в вашу жизнь. Всем, кто страдает от хронических заболеваний и регулярно принимает медицинские препараты, рекомендуют максимально разрешенную дозу. Или, как минимум, не забывать пить лекарства. За руль в эти дни лучше не садиться, да и вообще в путешествие отправляться не стоит.
Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям
- Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание;
- снижение стресов;
- употребление не менее 2 литров воды в день;
- умеренные физические нагрузки.
- В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать.
- Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.
Источник: primpress