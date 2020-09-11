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Удар в висок: отобрал смартфон за 14 тыс. рублей у мальчика подросток в Новосибирске

18:50 11.09.2020 Фото: pixabay.com
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16-летнего новосибицы будут судить за грабеж с применением насилия. До скамьи подсудимых его довел конфликт со знакомым.

Удар в висок: отобрал смартфон за 14 тыс. рублей у мальчика подросток в Новосибирске
В Новосибирске 16-летний подросток предстанет перед судом за ограбление малолетнего, у которого он похитил смартфон

Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

По версии следствия, вечером 16 мая текущего года обвиняемый назначил встречу 13-летнему мальчику для выяснения отношений по ранее возникшему конфликту. Они встретились возле дома по улице Покрышкина в Ленинском районе, где между оппонентами возникла словесная перепалка, в ходе которой 16-летний подросток потребовал у малолетнего отдать ему мобильный телефон, угрожая при этом применением физической силы.

Малолетний ответил отказом, после чего обвиняемый нанес ему удар в область виска. От полученного удара телефон у потерпевшего выпал на землю, обвиняемый его поднял и скрылся с места происшествия. В дальнейшем подросток распорядился похищенным имуществом стоимостью более 14 тысяч рублей по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

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