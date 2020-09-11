Ковидные показатели в Новосибиской области внушают оптимизм

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За неделю Новосибирская область поднялась на 2-е место среди регионов СФО с самым низким показателем прироста «коронавирусных» пациентов​Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал рост заболеваемости COVID-19 в сибирских регионах за неделю с 5 по 11 сентября. По состоянию на 11 сентября показатель прироста количества жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области равняется 3%. За неделю он не изменился. Это ниже, чем показатель в целом по СФО и России.

Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины. На него, в числе прочих, ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при эпидемии. 11 сентября на территории Новосибирской области выявлено 11 994 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в регионе за отчетный период зафиксирован 5 сентября — 63 человека за сутки. По итогам недели Новосибирская область улучшила эпидемическую картину. С 3-го места она поднялась на 2-е среди самых «благополучных» субъектов СФО с наиболее низким процентом прироста инфицированных. Эту позицию регион делит с Иркутской областью. Индекс прироста заболевших в целом по СФО за истекший период — 4%. Таким образом, общая картина в федеральном округе хуже, чем в Новосибирской области.

Кузбасс теперь делит «антилидерство» среди сибирских регионов с Республикой Алтай, где показатель также 9%. 2-е место по СФО: Томская область и Республика Хакасия (по 6%). На 3-ем месте сразу три региона: Алтайский и Красноярский край, а также Омская область (по 4%). Самый низкий прирост заболеваемости по-прежнему демонстрирует Республика Тыва, возглавляя самые благополучные субъекты СФО. Здесь прирост не меняется уже несколько недель — 2%. Средний темп прироста в СФО остался на прежнем уровне 0,6% в день. Наибольшее снижение темпов произошло в Кемеровской области – в 1,2 раза – с 1,5% до 1,3%. В двух регионах темпы прироста остались на прежнем уровне: Новосибирская область – 0,5% в день и Иркутская область – 0,4% в день. В трех регионах, наоборот, наблюдался некоторый рост темпов: Омская область – с 0,5% до 0,6% в день, Республика Алтай – с 1,0% до 1,2%, Республика Хакасия – с 0,6% до 0,8%.

В остальных регионах Сибири произошло некоторое снижение темпов прироста на 0,1% - 0,2% в день. По РФ показатель прироста равен общесибирскому. За неделю он не изменился: 4%. ИЦК отмечает, что планку в 18 000 заболевших на неделе преодолел Красноярский край, в 12 000 – Алтайский край, 7 000 – Кемеровская область и Республика Тыва, 6 000 – Томская область.