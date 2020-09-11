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Труп неизвестного мужчины лет 30 нашли на ул. Сибиряков-гвардейцев в Новосибирске

18:02 11.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Но установить причину гибели сможет судмедэкспертиза. СК начал доследственную проверку.

Труп неизвестного мужчины лет 30 нашли на ул. Сибиряков гвардейцев в Новосибирске
СК выясняет личность погибшего, чье тело нашли на улице в Новосибирске

В следственные органы 11 сентября поступило сообщение о том, что на улице Сибиряков-гвардейцев, 16/1 в Новосибирске обнаружено тело мужчины. На место происшествия выехал следователь СКР. Об этом вечером в пятницу "Курьер. Среда. Бердск" сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.

-Предварительно установлено, что мужчине на вид около 30 лет. Личность его устанавливается. В ходе осмотра явных признаков насильственной смерти не установлено. Однако точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы. По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнила Кулешова.

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