Заворотнюк "непоправимо" изменилась: несвязная речь, но интеллект не пострадал

Актриса прошла несколько курсов химиотерапии, после чего от былой красоты "прекрасной няни" не осталось и следа. Ее сегодняшнюю сравнили с Жанной Фриске перед смертью.

У Заворотнюк обнаружили "непоправимые изменения внешности": От цвета кожи до взгляда

В окружении актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали, как выглядит звезда после длительного курса лечения. Так, по словам бывшего реквизитора МХТ им. Чехова Светланы Веселовой, Заворотнюк изменилась непоправимо - от цвета кожи до взгляда.

Полтора года актриса Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике. С тех пор, как СМИ сообщили о её страшном диагнозе - глиобластоме, в прессе не появлялось ни одной фотографии звезды.

Несколько месяцев назад актриса вернулась из больницы домой. Она прошла несколько курсов химиотерапии, пишет "Комсомольская правда", после чего от былой красоты "прекрасной няни" не осталось и следа.

"Она всё понимает, и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в её внешность", - рассказала изданию бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Она добавила, что Анастасии тяжело говорить, речь несвязная, но интеллект не пострадал.

В свою очередь, театральный продюсер Валерий Сергеев подтвердил эту информацию, добавив, что внешность очень сильно поменялась.

"Меняется всё - взгляд, состояние и цвет кожи", - подчеркнул Сергеев.

По словам врачей ЦКБ, где наблюдается Заворотнюк, актриса большую часть времени проводит дома, но регулярно приезжает на процедуры. Медики признают, что актриса сильно изменилась.

"Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы", - говорит один из медиков ЦКБ.