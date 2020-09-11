Когда в России отменят плату за проезд в общественном транспорте?

В Минтрансе предлагают стимулировать население ездить на велосипедах, самокатах и т. п., а в районах массовой застройки планируется активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.

В Бердске проезд в маршрутке стоит 25 рублей

Через 15 лет проезд в общественном транспорте в российских городах может стать бесплатным — Минтранс допускает такую возможность в обновленном проекте транспортной стратегии. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.

"Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог", — говорится в статье.

Механизм "пользователь платит" поможет в финансировании транспортной инфраструктуры и регулировании ее использования. Кроме того, пишет РБК, этот механизм нужен для того, чтобы стимулировать население больше пользоваться общественным транспортом и меньше — личным.

В Минтрансе предлагают стимулировать население ездить в населенных пунктах на велосипедах, самокатах и т. п., а в районах массовой застройки планируется активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.

Предыдущую версию транспортной стратегии Минтранс направил в правительство в конце марта, но тогда ее отправили на доработку. При этом, по словам источника издания, близкого к правительству, в ней не было предложений о бесплатном общественном транспорте и механизме "пользователь платит". Сейчас проект находится на стадии обсуждения, финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 года, добавил собеседник издания.

Мнение эксперта

Идею Минтранса о бесплатном проезде в общественном транспорте прокомментировал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его мнению, это нереализуемая инициатива.

"В России должно появиться большое количество платных дорог, что нереализуемо до 2035 года, — это первый момент. Второй момент — это потребует обновления подвижного состава по всей стране, а это также нереализуемая мера", — сказал эксперт РИА Новости.

Он предположил, что в тестовом варианте проект можно было бы запустить в Москве, но это чревато протестами автомобилистов. Так что, полагает Зотов, его можно реализовать только на каких-то конкретных участках, что впоследствии может доказать успешность проекта.

"Запускать такие проекты на всю страну — это крайне затратная мера, и те деньги, которые будут собраны с автомобилистов, не покроют те издержки, которые будут тратиться на работу общественного транспорта", — отметил Зотов.

В пример эксперт привел зарубежный опыт — так, бесплатный общественный транспорт действует в Люксембурге, но там это сделано для того, чтобы сохранить экологию, как и в столице Эстонии Таллине.